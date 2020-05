Auf dem außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist eine Entscheidung gefallen: Der Spielbetrieb in der 3. Liga wird fortgesetzt.

Die Saison der 3. Liga wird wie geplant am 30. Mai fortgesetzt. Das hat der DFB auf einem außerordentlichen Bundestag beschlossen. 222 der 250 Delegierten stimmten für eine Fortsetzung der Spielzeit. Das entsprach einer Zustimmung von 94,87 Prozent. 16 Delegierte enthielten sich.

Kaiserslautern gegen 1. FC Magdeburg: Viele Unklarheiten

Der 1. FC Kaiserslautern tritt zum Neustart der 3. Liga gegen den 1. FC Magdeburg an. Das Problem: In Sachsen-Anhalt sind Mannschaftstraining und Wettkämpfe noch bis Mittwoch untersagt, deswegen verlegen die Magdeburger ihre Trainingseinheiten ins niedersächsische Schöningen. Zur Partie gegen Kaiserslautern werde man "unter Vorbehalt" antreten, erklärte Magdeburgs Geschäftsführer Mario Kallnik vor dem DFB-Entscheid. Der FCK befindet sich hingegen schon im Quarantäne-Hotel.

Antrag auf Abbruch: Mannheim wäre aufgestiegen

Der Antrag auf Abbruch der Verbände aus Sachsen und Sachsen-Anhalt kam dadurch nicht zur Abstimmung. Der Antrag hatte vorgesehen, dass es in dieser Saison keine Absteiger in die Regionalliga gibt. Die Tabelle sollte nach 27 Spieltagen gewertet werden, Tabellenführer MSV Duisburg und Verfolger Waldhof Mannheim sollten aufsteigen. Eine Fortsetzung der aktuellen Saison sollte abgelehnt werden, da das Hygienekonzept für Drittligisten schwer umzusetzen sei und die Spielzeit erst im Juli beendet wäre.

Waldhof Mannheim "nicht überrascht"

Der SV Waldhof Mannheim hatte sich bis zuletzt gegen eine Fortsetzung der Saison in der 3. Liga gewehrt. Aus sportlicher Sicht nannte der Verein das achtwöchige Homeoffice der Spieler als Grund. Es sei ein Wettbewerbsnachteil, wenn nach so kurzer Eingewöhnungszeit schon am 30.5. wieder gespielt wird. Andere Mannschaften an der Tabellenspitze trainieren schon deutlich länger. Zudem hatten die Mannheimer mit finanziellen Aspekten argumentiert, die Kosten für die Umsetzung der Hygieneauflagen seinen nicht zu stemmen.

Markus Kompp, Geschäftsführer SV Waldhof Mannheim, sagte im Telefongespräch mit dem SWR, die Entscheidung treffen den Verein nicht hart: "Wir haben ja damit gerechnet. [...] Wir sind gut vorbereitet, wir müssen jetzt nochmal in die finale Abstimmung gehen bezüglich der Umsetzung des Hygienekonzepts, aber da sind wir dann auch am Ende am Samstag ganz gut vorbereitet."

DFB-Präsident Keller mahnt

"Wir haben gelebte Demokratie erlebt und Handlungsfähigkeit bewiesen. Ich hoffe, dass alle dieses demokratische Votum akzeptieren", rief DFB-Präsident Fritz Keller am Ende der dreistündigen Sitzung den Delegierten der Landes- und Regionalverbände zu und mahnte: "Ich appelliere an alle: Keine Tricks mehr und keine Verweigerungshaltung. Jetzt gilt es fair zu spielen, um den Fußball in diesem Land zu retten."

Abgelehnter Antrag: 3. Liga bleibt eingleisig

Zuvor war auf dem Bundestag des DFB ein Antrag des Saarländischen Fußball-Verbandes, die dritte Profi-Liga in zwei Staffeln zu teilen, abgelehnt worden. Mit 18 von 253 Stimmen dafür verfehlten die Antragsteller die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit deutlich. Der Vorstoß für eine zweigleisige 3. Liga war von mehr als 20 Regionalligisten unterstützt worden. Ziel war es, die Reisekosten der Vereine mit dem neuen Format zu senken. Außerdem wäre die Zahl der regionalen Duellen erhöht worden, wodurch man sich mehr Zuschauereinnahmen erhofft hatte. Sowohl der DFB als auch die aktuellen Drittligisten hatten sich im Vorfeld gegen eine zweigleisige Liga ausgesprochen.

DFB-Vorstand entscheidet über möglichen Saisonabbruch

Außerdem stimmten die Delegierten zu, dass der DFB-Vorstand künftig alle relevanten Fragen im Zuge der Coronakrise regeln kann. Dies obliegt normalerweise dem DFB-Bundestag. Somit würde der DFB-Vorstand über einen vorzeitigen Saisonabbruch entscheiden und als Folge unter anderem auch über die Wertung der abgebrochenen Spielzeit, die Regelung von Auf- und Abstieg sowie Änderungen des Wettbewerbsmodus' entscheiden.