FCK holt gegen Osnabrück den zweiten Sieg in Serie

Der 1. FC Kaiserslautern hat mit 2:0 (2:0) gegen den VfL Osnabrück gewonnen. Damit ist der zuvor lange Zeit kriselnde FCK bereits seit drei Spielen ungeschlagen.

Das erste Mal seit Dezember 2019 hat der 1. FC Kaiserslautern zwei Spiele nacheinander gewonnen. Beim 2:0-Sieg über den VfL Osnabrück war der FCK über 90 Minuten das bessere Team und ließ den Ostwestfalen keine Chance.

René Klingenburg erzielte nach einer Willy-Sagnol-Gedächtnis-Flanke von Mike Wunderlich aus dem Halbfeld bereits nach sieben Minuten das 1:0 für die Roten Teufel. Nach einer schönen Eckball-Variante - Kevin Kraus verlängerte die Hereingabe per Kopf vom kurzen auf den langen Pfosten - konnte Philipp Hercher zum Endstand einschieben (25.). Fast hätte Nicolas Sessa noch vor der Pause das 3:0 gemacht. Doch nach einem schönen Solo mit anschließender Hereingabe von Daniel Hanslik jagte er den Ball aus elf Metern übers Tor. "Das tut einer Mannschaft extrem gut, wenn du mit zwei Toren Vorsprung in der Kabine sitzt und weißt: Du hast alles richtig gemacht", sagte Torschütze Klingenburg im Interview mit SWR Sport.

FCK-Abwehr steht stabil

In der zweiten Halbzeit konzentrierte sich der FCK auf die Defensive und überließ dem VfL Osnabrück weitgehend das Feld. Aber das Team von Trainer Marco Antwerpen verstand es, die entscheidenden Räume so zuzustellen, dass der VfL so gut wie keine Chancen kreieren konnte. Und die oft eher halbherzig geschlagenen langen Bälle konnte die Dreierkette um Abwehrchef Kevin Kraus ohne große Mühe verteidigen. So blieb es beim ungefährdeten 2:0-Sieg, durch den der FCK mit nun zwölf Punkten auf Platz elf der 3. Liga steht.

Für den FCK gab es noch einen weiteren Grund zur Freude: Felix Götze wurde nach seinem Haarriss im Schädel in der 86. Spielminute erstmals wieder eingewechselt - und dafür von den Fans gefeiert. "Das ist das schönste Gefühl", freute sich der Rückkehrer im Interview mit SWR Sport. "Ich freue mich einfach, wieder auf dem Platz zu stehen."