Auf Stadionbesuch mit den "Luschdische Alde Deiwel"

Die "Luschdische Alde Deiwel" sind der jüngste Fanklub des 1. FC Kaiserslautern - und haben die ältesten Mitglieder. Normalerweise schauen sie die Spiele im Fernsehen. Gegen Regensburg waren sie aber im Stadion. Der SWR hat sie begleitet.

Christel Denzer ist 89 Jahre alt und bis zum vergangenen Sonntag war sie noch nie bei einem Fußballspiel auf dem Betzenberg. Sie ist Bewohnerin des Seniorenheims St. Nikolaus in Landstuhl und den 16. Oktober 2022 wird sie so schnell nicht vergessen. Die Fahrt zum Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Jahn Regensburg (0:3) ist ein absolutes Highlight im Alltag von Christel Denzer und ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern.

Eierlikör zum Frühstück

Die Aufregung steigt schon beim Frühstück. Heimleiter Thomas Matz hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, um mit seinen Senioren beschwingt in den Tag zu kommen. Eine Runde Eierlikör schon morgens um zehn Uhr, das kann ja heiter werden. Die Stimmung bei den "Luschdische Alde Deiwel" könnte nicht besser sein, als der Bus Richtung Stadion losfährt.

Fangesänge im Stadionshuttle

Schon die Fahrt durch die herbstliche Pfälzer Landschaft ist ein Erlebnis für die rüstigen Senioren. Einige stimmen sogar Fangesänge an. "Die Stimmung ist schon einmalig gut. Wir freuen uns ja alle, dass wir da alle mal hinkommen," sagt Christel Denzer. Eine halbe Stunde später ist das Fritz-Walter-Stadion schon in Sichtweite. Beeindruckend, wie der Fußball-Tempel über der Stadt thront.

Niederlage kein Stimmungskiller

Dann sitzen sie alle erwartungsvoll auf ihren Tribünenplätzen und staunen über das Fußball-Spektakel im gut gefüllten Stadion. Schnell hat die Stimmung sie in ihren Bann gezogen, da spielt es fast gar keine Rolle, dass der FCK ausgerechnet in diesem Spiel nach sechs Unentschieden erstmals wieder verliert. 0:3 bei der Stadionpremiere der "Luschdische Alde Deiwel". Aber was soll’s, schön war es trotzdem.

Stadionbesuch fast so schön wie Weihnachtsmarkt

Und so geht für den Fanklub aus Landstuhl ein Abenteuer zu Ende, dass sie so schnell nicht vergessen werden. Wiederholung nicht ausgeschlossen, aber jetzt stehen erstmal andere Höhepunkte auf dem Programm."„Ein schöner Weihnachtsmarkt ist mir noch lieber", sagt Sigrid Rabung und lacht dabei herzlich.