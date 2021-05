Ein beispielloses Gefühlschaos des 1. FC Kaiserslautern jährt sich zum 25. Mal. Mussten die Lauterer heute vor 25 Jahren (18. Mai 1996) ihren ersten Abstieg aus der 1. Bundesliga hinnehmen, krönten sie sich eine Woche später in Berlin gegen den Karlsruher SC zum Pokalsieger. Die Geschichte von vorne erzählt.

18. Mai 1996: Endspiel um den Bundesliga-Klassenerhalt

Vor dem letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 1995/1996 steht der 1. FC Kaiserslautern mit dem Rücken zur Wand. Konnte der FCK noch fünf Jahre zuvor den Meistertitel auf dem Betzenberg feiern, taumelt er in dieser Saison vor sich hin. Bis zum 33. Spieltag sammelt der UEFA-Cup-Teilnehmer nur 35 Punkte und steht einen Spieltag vor Saisonende auf Tabellenplatz 16, der den direkten Gang in die 2. Liga bedeuten würde.

Am letzten Spieltag reist die Mannschaft von Trainer Eckhard Krautzun dann zum Endspiel zu Bayer 04 Leverkusen, die ebenfalls eine unerwartet schwache Saison spielen und nur zwei Punkte vor dem FCK stehen. Ein Sieg für die Lauterer würde den Klassenerhalt bedeuten.

Nach einer 1:0-Führung in der 58. Minute durch Pavel Kuka sieht es lange gut aus für den FCK, der Klassenerhalt scheint zum Greifen nah. Kurz vor Schluss dann der Stich ins Herz für die Lauterer: In der 82. Minute trifft Markus Münch für Leverkusen zum späten Ausgleich und rettet sein Team. Das Spiel endet 1:1. Mit dem Abpfiff steht fest: Der 1. FC Kaiserslautern steigt zum ersten Mal in seiner Geschichte aus der Bundesliga ab.

Das Tor, das den FCK erstmals in die 2. Liga schießt. Markus Münch (Bayer 04 Leverkusen) trifft in der 82. Minute zum 1:1. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / dpa | Gero Breloer

Eine bis heute in Erinnerung gebliebene Szene findet im Anschluss an das Abstiegsduell statt. FCK-Kapitän Andreas Brehme weint in einem TV-Studio hemmungslos in den Armen seines Weltmeister-Kollegen und Bayer-04-Kapitäns Rudi Völler. Brehme müht sich im Anschluss um Fassung und sagt sichtlich mitgenommen: "Ich habe schon viel mitgemacht, aber so etwas mit Sicherheit noch nicht."

25. Mai 1996: Als Absteiger zum Pokalfinale

Genau eine Woche später, am 25. Mai 1996, bietet sich für den FCK die Chance, den historischen Abstieg aus der Bundesliga versöhnlich zu gestalten. Nachdem man im Halbfinale ausgerechnet Bayer 04 Leverkusen geschlagen hat, trifft die Mannschaft im DFB-Pokalfinale im Olympiastadion Berlin auf den Karlsruher SC.

In der Partie gehen die Lauterer durch ein direktes Freistoßtor von Martin Wagner kurz vor der Halbzeit mit 1:0 in Führung. Wieder in den Mittelpunkt tritt dann einmal mehr Andreas Brehme, der mit einer Gelb-Roten Karte in der 72. Minute seine Mannschaft noch einmal unter Druck setzt. Zehn Lauterer verteidigen die knappe Führung leidenschaftlich und krönen den FCK nach 1990 zum zweiten Mal zum Pokalsieger.

Ein Gefühlschaos für die Lauterer, die sich 1996 als Pokalsieger aus der Bundesliga verabschieden. Womöglich hatte jener Pokalsieg auch seinen Anteil daran, dass der FCK in der Folgesaison den direkten Wiederaufstieg schaffte und im Anschluss als Bundesliga-Aufsteiger den Sensations-Meistertitel von 1998 einfahren sollte.