Das Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den HSV (Samstag, 20:30 Uhr) dürfte ein stimmungsmäßiger Höhepunkt dieser Zweitliga-Saison werden. Die ganze Stadt freut sich auf diese Partie.

FCK gegen HSV, mehr Tradition geht kaum. Es ist das 95. Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs, aber erst das zweite in der 2. Liga. Und es ist ein Duell, auf das die Fans in Kaiserslautern auf dem Betzenberg lange warten mussten. Das letzte Gastspiel der Hanseaten in der Pfalz liegt bereits über elf Jahre zurück. Damals spielten beide noch in der Bundesliga und es gewann der HSV mit 1:0.

Tickets nach wenigen Stunden ausverkauft

Jetzt also ein Wiedersehen in der 2. Liga, aber das dürfte am Samstag kaum jemand spüren. Die Stimmung wird vermutlich Champions-League-Niveau erreichen. Innerhalb von vier Stunden war der Betzenberg ausverkauft, das Spiel wird um 20:30 Uhr unter Flutlicht stattfinden und was da im Fritz-Walter-Stadion abgeht, dafür gab es ja zuletzt gegen Heidenheim einen Vorgeschmack, als der FCK einen 0:2-Rückstand noch in der Nachspielzeit ausgeglichen hatte.

Philipp Hercher: "Das wird irre"

Philipp Hercher jedenfalls freut sich auf ein ähnliches Spektakel:"Das wird irre, das Spiel. Ich habe es schon ein paar mal erlebt, was da los ist, wenn der Betze komplett ausverkauft ist. Wir müssen den Fans etwas zurückzahlen für das, was die wieder vor und beim Spiel abfackeln werden."

Fußball-Traditionstag in Kaiserslautern

Dieser Samstag soll ein Fußball-Feiertag in der Stadt werden. Das Fanbündnis 1. FC Kaiserslautern ruft ihn gar zum "Traditionstag" aus. Wer nicht zu den rund 49.000 glücklichen Ticketbesitzern zählt, soll trotzdem nach Kaiserslautern kommen und in den Kneipen der Stadt für Stimmung sorgen. Die Pfalz-Metropole erwartet also vermutlich den Ausnahmezustand, im positiven Sinne.

"Das wird der Wahnsinn. Es wird brennen und ich glaube, wir werden auch brennen, wenn wir das sehen", sagt FCK-Profi Robin Bormuth.

FCK entspannt, HSV unter Druck

An Motivation wird es den FCK-Profis in diesem Spiel also nicht fehlen, obwohl sportlich für den FCK ja bekanntlich die Saison nach dem erfolgreichen Klassenerhalt eher in ruhigem Fahrwasser weiter läuft.

Ganz anders die Situation beim HSV, der wieder einmal um den Aufstieg kämpft und endlich in die Bundesliga zurückkehren möchte. Aktuell stehen die Hanseaten auf Tabellenplatz zwei, zwei Punkte vor den drittplatzierten Heidenheimern und sechs Zähler vor einem Nicht-Aufstiegsplatz. Nach drei sieglosen Spielen gelang den Hanseaten am vergangenen Wochenende ein 6:1-Kantersieg gegen Hannover 96. Jetzt müssen die Norddeutschen gegen den FCK nachlegen.

FCK will trotz Klassenerhalt weiter punkten

Der FCK geht nach dem 0:1 bei Eintracht Braunschweig etwas ernüchtert in das Duell gegen den HSV. Der Schwung der Hinrunde ist erlahmt, Trainer Dirk Schuster wird nicht müde zu betonen, dass trotz des erreichten Saisonziels sein Team jetzt nicht einen Gang zurückschalten, sondern weiter punkten soll. Gegen Braunschweig fehlte es vor allem an der Chancenverwertung, mangelnden Einsatz konnte man der Mannschaft eigentlich nicht vorwerfen.

Mit Kenny Prince Redondo und Aaron Opoku hatten allerdings zwei Spieler gefehlt, die immer für einen Treffer gut sind. Möglicherweise sind sie am Samstag wieder dabei und für Opoku hätte ein Tor gegen seinen Ex-Klub HSV bestimmt einen ganz besonderen Reiz.