Der FCK lieferte Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal einen leidenschaftlichen Kampf und führte zur Pause mit 2:1. Im zweiten Durchgang zog der Bundesligist vom Rhein das Tempo an und schoss sich verdient ins Viertelfinale.

Auch wenn das Ergebnis am Ende deutlich ausfiel: Der 1. FC Kaiserslautern hat sich erhobenen Hauptes aus dem DFB-Pokal verabschiedet. Beim 2:5 im Achtelfinale gegen Fortuna Düsseldorf begeisterte der FCK vor allem im ersten Durchgang.

Zwei Tore innerhalb von 72 Sekunden

Das Achtelfinale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf begann rasant. Keine zehn Minuten waren gespielt, als FCK-Verteidiger Andre Hainault eine Flanke von Matthias Zimmermann abfälschte und der Ball bei Fortuna-Stürmer Nana Ampomah landete. Der 24-Jährige verarbeitete die Hereingabe perfekt und traf aus der Drehung zur 1:0-Führung für die Gäste (9.).

Die Roten Teufel waren aber nur kurz geschockt, denn 72 Sekunden später schlugen sie schon zurück. Timmy Thiele bediente Christian Kühlwetter im Sturmzentrum, der cool zum 1:1-Ausgleich einnetzte (10.).

Kühlwetter trifft vom Punkt

Zwar musste Timmy Thiele nach nicht einmal einer halben Stunde angeschlagen vom Platz (für ihn kam Lucas Röser), doch auch davon ließ sich der Drittligist nicht aus der Bahn werfen. Im Gegenteil. Die Pfälzer von Trainer Boris Schommers spielten weiter mutig nach vorne und wurden mit einem Strafstoß belohnt, nachdem Florian Pick von Niko Gießelmann im Strafraum gefoult wurde. Christian Kühlwetter übernahm die Aufgabe vom Punkt, vollstreckte sehenswert in den linken Winkel zum 2:1 (39.) und damit gleichzeitig zum Halbzeitstand.

Hennings und Zimmermann drehen das Spiel

Nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel glich die Fortuna wieder aus. Rouwen Hennings traf per Direktabnahme, FCK-Keeper Lennart Grill war chancenlos (49.). Fortan übernahm der Bundesligist die Kontrolle im Spiel und ging in der 65. Minute wieder in Führung – der in Pforzheim geborene Matthias Zimmermann traf aus kurzer Distanz per Kopf zum 2:3 aus Sicht der Roten Teufel.

Der FCK bemühte sich nach Kräften, nochmal den Ausgleich zu schaffen, doch Düsseldorf machte den Sack zu. Rouwen Hennings per Volley (78.) und der ehemalige Lauterer Kevin Stöger per Kopfball (83.) sorgten für den 2:5-Endstand aus Sicht des 1. FC Kaiserslautern.