Eine ganze Region ist elektrisiert: Zum ersten Mal seit fast 20 Jahren treffen am Sonntag wieder der 1. FC Kaiserslautern und der SV Waldhof Mannheim in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Geschichte einer langen Rivalität.

In den vergangenen Jahren spielte sich das Derby meist zwischen den Mannheimern und Lauterns zweiter Mannschaft ab - hoch her ging es vor allem neben dem Platz. Dabei ist die Fan-Rivalität zwischen beiden Lagern noch vergleichsweise jung. Auch wenn es nur rund 55 Kilometer sind , die den Betzenberg in Kaiserslautern und das Carl-Benz-Stadion in Mannheim trennen, hatten beide Klubs jahrelang ein entspanntes Verhältnis. 1954 wurde sogar ein gemeinsamer Erfolg erzielt: Als die Deutsche Nationalmannschaft das erste Mal Weltmeister wurde, standen mit Fritz Walter und seinem Bruder Ottmar, Horst Eckel, Werner Liebrich und Werner Kohlmeyer fünf FCK-Spieler im Kader. Der damalige Bundestrainer Sepp Herberger war gebürtiger Mannheimer.

Dauer 3:48 min Der Stadion-Streit zwischen Kaiserslautern und Waldhof Mannheim Das Derby zwischen Kaiserslautern und Waldhof Mannheim soll in Ludwigshafen stattfinden. Udo Sopp, der Präsident des 1. FC Kaiserslautern und Wilheim Grüber, der Präsident des SV Waldhof Mannheim stellen ihre Standpunkte klar.

Stadion-Umzug als Auslöser

Die Rivalität nahm erst 1983 ihren Anfang, als der Waldhof in die Bundesliga aufstieg. Bis dato hatte der FCK die alleinige Vormachtstellung in der Pfalz inne. Die sahen die Roten Teufel nun durch die Badener bedroht. Weil die alte Spielstätte, das Mannheimer Stadion am Alsenweg, nicht mehr erstligatauglich war, zogen die Waldhöfer ins Ludwigshafener Südweststadion - auf die andere Seite des Rheins und damit ins Revier des FCK. Die Rivalität nahm ihren Anfang. In Kaiserslautern entstand die Angst, der Bundesliga-Aufsteiger könnte den Pfälzern die Zuschauer weglocken. Der damalige FCK-Präsident Udo Sopp forderte: "Wir haben immer unseren Standpunkt deutlich gemacht, dass der SV Waldhof in Mannheim spielen sollte, in der Stadt Mannheim und dem entsprechenden Verbandsgebiet." Von Missgunst wollte Sopp nichts wissen: "Wir wollen da keinen Konkurrenten sportlich auf Kleinflamme stellen, aber wir haben unsere ökonomischen Gesichtspunkte deutlich wahrzunehmen."

"Heimat ist Mannheim"

Der ehemalige Waldhof-Präsident Wilhelm Grüber sah den Stadionwechsel dagegen als alternativlos: "Die Heimat ist Mannheim aber wir müssen überleben und arbeiten können. Wir haben es verdient, dass wir eine Stätte angeboten bekommen, wo wir lebensfähig sind - und das ist derzeit in Ludwigshafen." FCK-Chef Sopp entgegnete: "Das ist nicht unser Bier, die Alternativen haben wir nicht aufzuzeigen." Die Mannheimer blieben letztlich bis 1989 in Ludwigshafen. Anschließend ging es zurück ins alte Stadion am Alsenweg - die Rivalität mit dem FCK setzte sich dagegen fort.