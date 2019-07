per Mail teilen

Am Sonntagmorgen hatten die Mitglieder des 1. FC Kaiserslautern die Möglichkeit, mit dem Beirat und der Geschäftsführung über die Vorgänge der letzten Monate zu diskutieren.

Während der Veranstaltung, die im Presseraum des Fritz-Walter-Stadions stattfand, wurde zwar kontrovers aber meist sachlich über die Investoren-Suche und die Streitigkeiten der letzten Monate debattiert.

Anwesend waren neben den Geschäftsführern Michael Klatt und Martin Bader, dem Beirat um Patrick Banf, der Ehrenrat und der Vereinsrat sowie die potentiellen regionalen Investoren Hans Sachs und Klaus Dienes.

Dauer 2:15 min FCK-Mitgliederforum Das waren ganz schön turbulente Wochen und Monate beim FCK im Frühjahr und Anfang Sommer dieses Jahres. Der Kampf um die Lizenz für die 3. Liga wurde überschattet von Streitigkeiten, Machtkämpfen und Intrigen im Verein. Hintergrund war der geplante Einstieg des Luxemburger Investors Flavio Becca und der Rücktritt von Aufsichtsrat Michael Littig, der ja von Becca gefordert wurde. Die FCK-Mitglieder haben wochenlang Aufklärung rund um diese ganzen Geschehnisse gefordert – und sollten sie auch bekommen.

Auch unter den Augen ehemaliger FCK-Funktionäre wie Andreas Buck, Michael Littig und Rainer Keßler führte der Vorstandsvorsitzende Wilfried de Buhr durch die Informationsveranstaltung, die den Mitgliedern die Möglichkeit gab, sich über die verschiedenen Perspektiven einen Überblick zu verschaffen. Dabei lief es laut de Buhr nicht nur sachlich ab, sondern vor allem fair.

Littig unter Tränen

Emotional wurde es, als Ex-Aufsichtsrat Michael Littig über die Umstände seines Rücktritts sprach. Littig sprach unter Tränen von Drohungen gegen sich und seine Familie. Dieser Zustand sei für ihn nicht länger zu ertragen gewesen. Emotional aufgewühlt verließ Littig vorzeitig die Veranstaltung. Diese Emotionalität hat auch Andreas Buck beeindruckt, der in SWR Sport RP am Sonntagabend klarstellt: "Man hat gesehen, wie es ihn mitgenommen hat. Da kannst du nicht schauspielern."

Dauer 1:24 min Andreas Buck über das Mitgliederforum Andreas Buck in SWR Sport über die Vorgänge beim 1. FC Kaiserslautern.

Auch für de Buhr war mit der Drohung eine Grenze überschritten worden. "Es kann nicht sein, dass ein Mitglied oder ein Organträger hier persönlich an Leib und Leben bedroht werden. Das darf es in unserem Verein nicht geben", sagte er am SWR-Mikrofon.

Mehrere Mitglieder forderten auch eine außerordentliche Mitgliederversammlung und starteten einen Aufruf zu einer Unterschriftensammlung. Für einen solchen Antrag wären 600 Unterschriften notwendig.