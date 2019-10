per Mail teilen

Nach den Rücktritten im Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern ist jetzt auch der kaufmännische Geschäftsführer des FCK zurückgetreten. Er wird den Verein laut Pressemitteilung am Jahresende verlassen.

Am Dienstagabend teilte der Verein auf seiner Homepage mit, dass Michael Klatt den Verein "auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2019" verlassen werde. Ein Grund wird nicht genannt. Im veröffentlichten Zitat von Michael Klatt ist lediglich die Rede davon, dass er wisse, dass "weiterhin große Herausforderungen vor dem Club liegen, die ich (Klatt, Anm. d. Red.) in meiner Amtszeit nicht mehr lösen konnte". Es sei für ihn "nach vier sehr bewegenden Jahren ein guter Zeitpunkt gekommen, neue berufliche Schwerpunkte zu setzen".

Konfrontation mit Keßler aus dem Weg gehen?

Ein Grund könnte sein, dass Michael Klatt mit seinem Rücktritt einer möglichen erneuten Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Rainer Keßler zuvorkommen wollte. Keßler wurde nach Streitigkeiten am 22.12.2018 von seinem Posten als Vorstandsvorsitzender des 1. FC Kaiserslautern e.V. abberufen, nachdem es unter anderem Auseinandersetzungen mit Michael Klatt gegeben haben soll.

Jetzt ist Rainer Keßler Teil des Quintetts um den ehemaligen Weltschiedsrichter Markus Merk, das geschlossen in den Aufsichtsrat gewählt werden möchte. Sollte es bei der Jahreshauptversammlung am 01.12.2019 zu dieser Wahl kommen, wäre Keßler als potenzieller Aufsichtsrats- und Beiratsvorsitzende sozusagen der "Chef" von Michael Klatt. Diesem Szenario kam Klatt nun durch seinen Rücktritt zuvor.

FCK am Jahresende ohne Geschäftsführung

Michael Klatt war seit 2016 im Verein tätig. Vom Finanzvorstand stieg er 2018 zum Vorstandsvorsitzenden auf, bis er ein halbes Jahr später kaufmännischer Geschäftsführer des 1. FC Kaiserslautern wurde. Zeitgleich wird am Jahresende der sportliche Geschäftsführer Martin Bader den Verein verlassen.

"Hinterlasse einen gut aufgestellten Aufgabenbereich"

In der vom Verein veröffentlichten Pressemitteilung wird Klatt wie folgt zitiert: "Die Lizenzierung für die Saison 18/19 und 19/20 war eine enorme Herausforderung für den gesamten Club, der ich mich mit einem starken Team – bestehend aus Sponsoren, Investoren, Finanzpartnern, Fans und Mitgliedern, aber auch insbesondere den Mitarbeitern der Geschäftsstelle – gerne gestellt habe. Mit viel Leidenschaft und Geschick ist es gelungen, in diesem schweren Fahrwasser den Kurs zu halten. Nachdem die Betze-Anleihe im August 2019 planmäßig zurückgezahlt werden konnte, die Unterlagen zur Nachlizenzierung beim DFB eingereicht sowie die Voraussetzung für den Einstieg weiterer Investoren geschaffen sind, ist für mich nach vier sehr bewegenden Jahren ein guter Zeitpunkt gekommen, neue berufliche Schwerpunkte zu setzen. Ich hinterlasse einen gut aufgestellten Aufgabenbereich und eine Geschäftsstelle, die stolz auf ihre Leistungen und Umsetzungsstärke sein kann, wissend, dass weiterhin große Herausforderungen vor dem Club liegen, die ich in meiner Amtszeit nicht mehr lösen konnte. Ich werde auf diese Zeit gern zurückblicken, sie war immer herausfordernd, aber genau das hat den Reiz meiner Aufgabe beim FCK ausgemacht. Selbstverständlich stehe ich meinem Nachfolger mit Rat und Tat zur Seite, falls erwünscht."

Klatt war "Architekt der Ausgliederung"

Laut dem stellvertretenden Beiratsvorsitzenden Bruno Otter war Michael Klatt dem FCK "in einer sehr anspruchsvollen Zeit mit seiner kaufmännischen Expertise und Lösungsorientierung ein wichtiger Partner". "Mit großem Engagement und Einsatz hat Herr Klatt ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass der FCK heute überhaupt noch im bezahlten Fußball dabei ist. Mit seiner sachlichen und analytischen Art hat er sich bei Investoren, Kreditgebern, den Gremien sowie bei den Mitarbeitern eine hohe Akzeptanz und große Vertrauensbasis geschaffen. Als Architekt der Ausgliederung hat er für den FCK ein neues Kapitel mitgeschrieben, welches nun noch weiter mit Leben gefüllt werden muss."

Führungsloser FCK

Der finanziell stark angeschlagene Traditionsverein muss sich somit im kommenden Jahr auf allen Führungspositionen neu aufstellen. Bereits Ende September erklärte der Verein, den zum Jahresende auslaufenden Vertrag mit Sport-Geschäftsführer Martin Bader nicht zu verlängern. Zudem trat Anfang Oktober der gesamte fünfköpfige Aufsichts- und Beirat zurück. Auf der Mitgliederversammlung am 1. Dezember wird das Gremium, für das unter anderem der ehemalige Weltschiedsrichter Markus Merk kandidiert, neu gewählt.