Vier Siege in vier Spielen. Der 1. FC Kaiserslautern hat gerade einen Lauf und will diesen unbedingt gegen den Nachwuchs des FC Bayern München fortsetzen. FCK-Trainer Schommers tritt trotzdem ein wenig auf die Euphorie-Bremse.

Der aktuelle Lauf des FCK lässt viele Fans strahlen und die Hoffnungen doch nochmal Richtung obere Tabellenplätze anzugreifen, wächst rund um den Betzenberg. Trainer Boris Schommers lässt sich darauf nicht ein, er bleibt seiner Philosophie der kleinen Schritte treu. "Wir befinden uns noch immer in einem Entwicklungsprozess und dieser der Weg ist noch nicht zu Ende. Wir können immer noch was verbessern und das ist unser Ziel", so der 40-jährige. Trotzdem soll auch gegen die U-23 Mannschaft des FC Bayern München der nächste Schritt folgen. Denn Schommers sieht die positive Entwicklung seines Teams. "Es ist uns endlich gelungen in den letzten Wochen der Mannschaft eine Stabilität zu geben, auch das Gerüst zu finden wie wir gegen den Ball arbeiten."

Große Aufbruchstimmung am Betzenberg

Die vier Siege in Folge erzeugen im Team positive Energie. Auch die Spieler die aktuell nicht zur Stammelf gehören drängen sich auf. Für Schommers ein wahrer Trainer-Luxus. "Aktuell haben wir die schöne Situation, dass sich jeder empfiehlt und mir das natürlich die Aufstellung erschwert". Christian Kühlwetter wird nach seiner Gelbsperre wieder zum Team stoßen. Dass es am Samstag nur gegen die "kleinen Bayern" geht, stört den 24-jährigen nicht. "Wir spielen wieder im Grünwalder Stadion, in dem wir auch gegen 1860 schon gespielt haben. Diesmal wird es bestimmt nicht so gut gefüllt sein, aber es werden wieder einige Fans mitkommen, um wieder ein Heimspiel daraus zu machen." Das werden sie. Rund 2000 FCK-Anhänger werden mit nach München reisen und wollen dann gerne den fünften Sieg in Serie feiern.