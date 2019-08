Nach fast 20 Jahren treffen am Sonntag der 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim wieder in einem Pflichtspiel aufeinander. Die wichtigsten Daten und Fakten zum brisanten Derby.

Head-to-Head

19 Duelle gab es bereits zwischen den ersten Mannschaften von Kaiserslautern und Mannheim. Acht gewann der FCK, sechs Waldhof. Fünfmal gab es ein Remis. Die Roten Teufel erzielten mit 39 Toren zehn Treffer mehr, als Mannheim. Das letzte Pflichtspiel der beiden Rivalen fand am 28. November 2001, im Rahmen des DFB-Pokals statt. Der SVW verlor zuhause 2:3. FCK-Legende Olaf Marschall köpfte in der letzten Minute der regulären Spielzeit den Ball in das Tor der Mannheimer. Die Gastgeber hatten somit ein weiteres Mal im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern das Nachsehen. In der Saison 1987/88 war der SV Waldhof in der ersten Runde mit 1:3 n.V. im Fritz-Walter-Stadion ausgeschieden. Von 1983 bis 1990 spielten die beiden Klubs gleichzeitig in der 1. Bundesliga. Fünf der 14 Spiele gingen unentschieden aus, viermal siegte Kaiserslautern und fünfmal verließen die Waldhöfer als Sieger den Platz.

Fussball | Historie Impressionen brisanter Derbys zwischen Kaiserslautern und Mannheim Andreas Brehme (1. FC Kaiserslautern) erzielt am 22.10.1983 das 1:0 gegen Torwart Uwe Zimermann (Waldhof Mannheim). Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Karl Heinz Bührer und Wolfram Wuttke. Die Kapitäne des SV Waldhof Mannheim und des 1.FC Kaiserslautern bei der Seitenwahl vor dem Derby in der Saison 1986/87. SWR SWR Bild in Detailansicht öffnen Roland Dickgießer (Waldhof Mannheim) sieht im Pokalspiel der Saison 1987/88 zwischen Kaiserslautern und Mannheim die Rote Karte in der 84' Spielminute. Imago SWR Imago, SWR Bild in Detailansicht öffnen

Erfolgsbilanz

Der 1. FC Kaiserslautern ist vierfacher Deutscher Meister, zweifacher DFB-Pokalsieger und gewann einmal den deutschen Supercup. Zudem wurde er zweimal Meister in der 2. Bundesliga. Waldhof Mannheim kann in diesem Vergleich lediglich einen Meistertitel in der zweiten Bundesliga vorweisen. Mit 90 Europapokal-Spielen hat der FCK auf der internationalen Ebene ebenfalls die Nase vorn. Waldhof Mannheim qualifizierte sich bisher noch nie für einen europäischen Pokalwettbewerb.

Aktuelle Lage

Derzeit haben die Klubs andere Ziele, als die internationale Bühne zu erreichen. Der SV Waldhof möchte als Aufsteiger unbedingt den Klassenerhalt schaffen und sich in der 3. Liga etablieren. Mit zwölf Punkten aus sechs Spielen stehen sich die Waldhöfer derzeit auf einem guten vierten Tabellenplatz. Dem FCK gelang mit acht Punkten kein Traumstart. Das Team von Trainer Sascha Hildmann befindet sich derzeit auf Rang zehn. Der Klassenerhalt ist kein Maßstab für den FCK. Wegen des starken Kaders und der finanziellen Unterstützung durch Investor Flavio Becca peilt Kaiserslautern die oberen fünf Tabellenplätze an.

Legendäre Derby-Teilnehmer

Mannheims Fritz Walter spielte 24 Mal mit verschiedenen Klubs gegen den FCK. Achtmal stand er dabei für Waldhof auf dem Platz und erzielte fünf Derby-Tore. Vier davon beim legendären 4:3-Heimsieg am 15. April 1987. Mit einem verwandelten Elfer in der 89' Minute entschied er das Spiel für die Mannheimer. Insgesamt absolvierte der Waldhof-Bube 211 Spiele und schoss 92 Tore für den SVW.

In derselben Partie, in der Walter den Hattrick für Mannheim machte, lief auch einer seiner Gegenspieler heiß. Frank Hartmann erzielte zwei Treffer in diesem Spiel. Weitere Tore in dieser Derby-Konstellation schaffte der Spielmacher für den FCK nicht. Er kam bei acht Ausgaben des Südwest-Derbys zum Einsatz.

Mehr als doppelt so viele Spiele wie Walter machte Roland Dickgießer für die Waldhöfer. 15 Duelle bestritt er gegen Lautern. Das SVW-Eigengewächs stand 486 Mal für die Mannheimer auf dem Platz. Der Innenverteidiger traf in seiner Laufbahn 16 Mal in den gegnerischen Kasten und sammelte insgesamt 110 Gelbe, eine Gelb-Rote und vier Rote Karten.

Fussball | Historie Legendäre Derby-Teilnehmer Waldhof Mannheim netzt am 7. April 1984 zum 2:0 gegen Kaiserslauten ein. Fritz Walter und Karlheinz Bührer (beide Walddhof Mannheim) jubeln. Es bleibt bei diesem Ergebnis. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Frank Hartmann (1. FC Kaiserslautern) und Dieter Finke (Waldhof Mannheim) posieren beim hitzigen DFB-Pokalspiel am 29. August 1987 um die Wette. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Olaf Marschall (1. FC Kaiserslautern) im Kopfballduell mit Dariusz Pasieka (Waldhof Mannheim) am 28.11.2001. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen

Auf Kaiserslauterer Seite erreichte Olaf Marschall spätestens mit seinem Lastminute-Treffer 2001 Legendenstatus. Bereits am 26. Mai 1997 hatte der Mittelstürmer im FCK-Dress per Kopf gegen Waldhof getroffen. Für Kaiserslautern stand Marschall 199 Mal auf dem Platz. Er absolvierte 14.336 Spielminuten für das Team in Rot. In dieser Zeit erzielte er 73 Tore.

Neben den angeführten Profis nahmen viele weitere Topstars an Derbys zwischen dem FCK und dem SVW teil. Die beiden Nationalspieler Mario Basler und Miroslav Klose standen beispielsweise beim Pokal-Kracher von 2001 in der Startelf von Kaiserslautern. Am Sonntag (13:00 Uhr) haben neue Spieler die Möglichkeit, die Derby-Geschichte zwischen dem FCK und Waldhof fortzuschreiben.