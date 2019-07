per Mail teilen

Der luxemburgische Milliardär Investor Flavio Becca hat nach seinem Einstieg beim Traditionsklub 1. FC Kaiserslautern große Pläne. Seine Investitionen und Pläne mit dem FCK seien längerfristig angelegt.

"Natürlich ist die Champions League eines unserer Ziele, die wir uns setzen müssen", sagte der Unternehmer der Sport Bild: "Sonst hätte es keinen Wert, in der dritten Liga in den FCK zu investieren." Zuvor seien allerdings einige Zwischenschritte zu bewältigen.

"Wir müssen unbedingt raus aus der 3. Liga, die für mich die schwerste Liga ist", sagte Becca: "Jetzt müssen wir versuchen, den Zwölfzylinder FCK, der im Moment auf sechs Zylindern vor sich hinstottert, wieder hinzukriegen."

Kaiserslautern und Unterhaching trennten sich zum Drittligaauftakt auf dem Betzenberg 1:1

Beccas Engagement sei langfristig angelegt

Am Wochenende waren die Roten Teufel mit einem 1:1 gegen die SpVgg Unterhaching in die Saison gestartet. Sein Engagement sei insgesamt langfristig angelegt, betonte Becca erneut. Er versuche, irgendwann eine Rendite zu erzielen und hoffe, darüber hinaus noch andere Geschäfte in Kaiserslautern machen zu können.

"Wichtig ist, dass man Geduld hat", meinte er: "Wir brauchen jetzt Ruhe und Kontinuität im Verein, um die Leute zu überzeugen, dass wir seriös und langfristig etwas aufbauen wollen." Einen Sitz im Beirat strebt Becca nicht an, er wolle aber schon die Kontrolle haben, wofür sein Geld ausgegeben werde. "Wenn mein Anteilskauf über die Bühne gebracht ist, rede ich mit den Klub-Verantwortlichen, wie es weitergeht."