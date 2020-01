per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich im türkischen Belek im Trainingslager. Nach fünf Tagen intensiven Trainings hatten die Spieler an diesem Dienstagnachmittag erstmals frei. Einige Profis nutzen die Zeit für einen Golf-Schnupperkurs. Ein Spieler überzeugte dabei besonders.

Seit vergangenen Freitag bereitet sich der 1. FC Kaiserslautern an der türkischen Mittelmeerküste auf die Rückrunde der 3. Liga vor. Die Stimmung ist bestens. Im Testspiel gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau gab es einen klaren 4:1 Sieg, die leicht verletzten Manfred Starke und Florian Pick konnten gestern bereist ins Mannschaftstraining einsteigen und an diesem Dienstag wieder voll mittrainieren.

Der 1. FC Kaiserslautern befindet im türkischen Belek im Trainingslager. Nach fünf Tagen intensiven Trainings hatten die Spieler an diesem Dienstagnachmittag erstmals frei. Einige Profis nutzen die Zeit für einen Golf-Schnupperkurs. Die Entdeckung des Tages: Florian Pick.

Am Nachmittag war dann erstmals trainingsfrei. Zeit zum Ausruhen. Oder aber: Für eine gepflegte Partie Golf. Die FCK Profis Christian Kühlwetter, Florian Pick, Kevin Kraus, Philipp Herrcher, Gino Fechner, Theodor Bergmann und Kapitän Carlo Sickinger wagten sich auf die Driving Range und hatten sichtlich Spaß dabei, allen voran Florian Pick. Der Lauterer Offensivspieler drosch die Bälle mit dem 1er-Holz erstaunlich treffsicher wieder und wieder in beeindruckende Weiten. Kollege Kühlwetter zog den Hut: "Florian macht das überragend, auch wenn er seine eigene Technik anwendet. Aber solange der den Ball trifft und das Ding über 300 Meter schlägt, ist alles gut." Die Sache mit der "eigenen Technik" kann Golftrainer Emre Uyar bestätigen: "Das hat mehr was von einem Ninja, aber solange es funktioniert, großartig. Er ist ein Talent".

Und das Talent? Florian Pick hatte sichtlich Freude am Golfen, freut sicher aber auch, wenn Mittwoch um 10 Uhr wieder gegen den Ball getreten wird: "Es macht Spaß, wir trainieren zweimal am Tag, hatten schon einen super Test gegen Aarau, im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden." Und das auch, weil Boris Schommers mit der Mannschaft sehr akribisch arbeite. "Vorne in der ersten Reihe müssen wir noch besser werden im Pressing. Das versucht der Trainer uns zu vermitteln und das macht er sehr gut", berichtet Pick aus den bisherigen Trainingseinheiten.

Florian Pick vom 1. FC Kaiserslautern im Gespräch mit SWR Sport im Trainingslager.

Während Golftalent Pick mit SWR Sport spricht, drehen seine Kollegen im Hintergrund eine Runde mit dem Golfcart. Pick muss lachen, steigt dazu, die Jungs haben Spaß. Beim FCK scheint es aktuell zu passen: Auf dem Platz und in der Mannschaft.