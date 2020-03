Der FCK ist in einer prekären finanziellen Situation, das Lizensierungsverfahren läuft weiterhin, nach dem Einsatz von Pyrotechnik beim Südwestderby wird eine Rekordstrafe erwartet. In der Bundesliga dominieren Diskussionen über Spielabbrüche die Berichterstattung. Die Lage in Fußball-Deutschland ist angespannt. Die Gedanken eines Fans. mehr...