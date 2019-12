Die starke Serie des 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga hält an: Nach dem Sieg beim FC Bayern München II, dem fünften in Folge, träumen die Fans rund um den Betzenberg plötzlich. Das Thema Aufstieg rückt wieder in den Fokus.

Für die Anhänger des FCK-Fan-Klubs Waldsee, einer kleinen Gemeinde in der Pfalz, ist es ein lange nicht gekanntes Gefühl. Beste Laune, wenn es um ihre Roten Teufel geht - und das schon seit Wochen. "Es macht wieder Spaß" "Es sieht sehr gut aus. Vor acht Wochen hat man das nie geglaubt, vor allem spielerisch. Es macht wieder Spaß", bestätigt FCK-Fan Matthias Genari. Fünf Siege in Folge, das gab es zuletzt vor zehn Jahren. Kaiserslautern hat sich rausgekämpft aus der Abstiegszone, begeistert die Zuschauer aktuell mit Offensiv-Fußball und schönen Toren. Dauer 9:53 min Sendezeit 17:30 Uhr Sender SWR Fernsehen Bayern München II - 1.FC Kaiserslautern 1:3 3.Liga | 19.Spieltag Ein Grund für viele Anhänger ist Trainer Boris Schommers. Mittlerweile. Zu Beginn hatte der 40-Jährige einen schweren Stand. Auch bei Wolfgang Kühn: "Als Schommers verpflichtet wurde war ich skeptisch. Er hat den großen Namen nicht gehabt. Ich muss Abbitte leisten. Er hat der Mannschaft ein Gesicht gegeben." Und ein Fanklub-Kamerad ergänzt. "Er hat einen besseren Draht zur Mannschaft wie Sascha Hildmann (Vorgänger, Anm. d. Red.). Die Handschrift ist erkennbar. Taktisch ist er sehr, sehr gut aufgestellt." Schommers tritt auf die Euphoriebremse Der Vielgelobte hat den Fans in der Vorderpfalz wieder Hoffnung gegeben und seinen Spielern das nötige Selbstbewusstsein. Boris Schommers ist klar, weiß was er will und bleibt geerdet. "Wir werden alle auf dem Boden bleiben. Wir wissen, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Wir müssen weiter hart und akribisch arbeiten, dann wird der Weg auch weitergehen." Dauer 0:34 min Boris Schommers "Unsere Geduld wurde belohnt" Boris Schommers "Unsere Geduld wurde belohnt" Hauptsache wieder was mitgenommen für den FCK. Mit nun vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz darf man trotzdem ein bisschen träumen. Im vergangenen Jahr hatte der SV Wehen Wiesbaden nach der Hinrunde 27 Punkte und zehn Zähler Rückstand auf Rang drei. Am Ende stiegen die Hessen auf.