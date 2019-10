Der 1. FC Kaiserslautern kommt in der 3. Liga nicht von der Stelle. Einem Schritt vor folgen meist zwei Schritte zurück. Seit knapp einem Jahr gelangen keine zwei Liga-Siege in Folge, immer wieder die gleichen Fehler bringen die Roten Teufel um wichtige Punkte. Dazu kommt die Unruhe im Umfeld - der FCK steht am Scheideweg. mehr...