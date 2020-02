per Mail teilen

Trotz guter Ansätze hat der 1. FC Kaiserslautern sein Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig 0:2 verloren. Die Chancenverwertung machte letztendlich den Unterschied.

Die Roten Teufel waren zwar von Beginn an bemüht nach vorne zu spielen, die Hausherren aus Braunschweig hielten jedoch gut dagegen. Florian Pick hatte mit einer Volleyabnahme die Führung in der elften Minute auf dem Fuß, doch Jasmin Fejzic im Eintracht-Tor parierte glänzend.

Dauer 0:39 min Eintracht Braunschweig - 1. FC Kaiserslautern Torzusammenschnitt Eintracht Braunschweig - 1. FC Kaiserslautern 2:0

Eine Minute später machte es Merveille Biankadi auf der anderen Seite besser und schlenzte den Ball aus 16 Metern gefühlvoll in die linke Ecke zum 1:0 für Braunschweig. Das Spiel wurde nun offener, die Gäste kamen auch vors Tor, der zweite Treffer fiel jedoch kurz vor der Pause auf der anderen Seite. Niko Kijewskis Schuss wurde in der 44. Minute unhaltbar von Carlo Sickinger unhaltbar abgefälscht und somit ging es mit 2:0 in die Pause.

Dauer 2:17 min Boris Schommers zur Niederlage in Braunschweig Boris Schommers zur Niederlage in Braunschweig

Nach Wiederanpfiff wäre fast das dritte Tor für Braunschweig gefallen, doch Lennart Grill parierte nach Schuss von Marvin Pourie glänzend. Im Laufe der zweiten Hälfte entwickelten die Pfälzer nun mehr Druck, aber trafen einfach das Tor nicht. Es blieb somit beim 2:0 für die Hausherren.

Großaspach unterliegt in Rostock

Die SG Sonnenhof Großaspach unterliegt im Auswärtsspiel bei Hansa Rostock mit 0:1 und hat nun 10 Punkte Rückstand auf den rettenden 16. Tabellenplatz