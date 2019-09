per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern und Sportchef Martin Bader gehen zum Jahresende getrennte Wege. Doch intern rumort es weiter heftig, wie die Rücktritte zweier Beiräte zeigen. Bei der Mitgliederversammlung Mitte Oktober droht Chaos.

Die Geschichte vom Niedergang des 1. FC Kaiserslautern ist um ein Kapitel reicher. Der Drittligist hat auf die sportliche Krise reagiert und trennt sich zum Jahresende von seinem Sport-Geschäftsführer Martin Bader.

Dauer 0:49 min FCK verlängert Vertrag mit Bader nicht FCK verlängert Vertrag mit Bader nicht

Der Beirat des Vereins entschied, den am 31. Dezember auslaufenden Vertrag des 51-Jährigen nicht zu verlängern, nachdem die Pfälzer infolge einer 1:3-Niederlage bei 1860 München auf einen Abstiegsplatz abgestürzt sind.

Dauer 10:01 min Sendezeit 17:30 Uhr Sender SWR Fernsehen 1860 München - 1. FC Kaiserslautern (3 : 1) 3. Liga - 10. Spieltag

Der FCK steht vor einer kompletten Zäsur

Bei der Mitgliederversammlung am 20. Oktober droht zudem die Abwahl des gesamten Beirats. Der Traditionsverein steht erneut vor einer kompletten Zäsur.

Bader war seit Februar 2018 für die Geschicke der Lauterer verantwortlich, trug somit die Verantwortung für die fehlgeschlagene Kaderplanung der aktuellen und vergangenen Spielzeit. Vor zwei Wochen stellte der frühere Nürnberger mit Boris Schommers nach Sascha Hildmann und Michael Frontzeck bereits den dritten Trainer ein. Weil auch Bader den schon Jahre andauernden sportlichen Niedergang nicht stoppte, respektive sogar beschleunigte, folgt nun die Trennung.

"Uns war es wichtig, keine emotionale Kurzschlussentscheidung zu treffen. Wir wollen in den Gremien seriös und in Ruhe über die kommende sportliche Leitung beraten und den FCK hier neu aufstellen", erklärte der Beiratsvorsitzende Patrick Banf. Eine Nachfolgeregelung ist jedoch noch nicht in Sicht.

Bader stand seit Monaten in der Kritik

Schon seit Monaten steht Bader auch intern in der Kritik. Mit Banf und dem potenziellen Investor Flavio Becca hatte er bis zuletzt jedoch zwei Fürsprecher auf seiner Seite. Die Fans der Roten Teufel haben in ihm ohnehin den Schuldigen für die Talfahrt ausgemacht. Warum Bader trotz des vorhersehbaren Abschieds zum Jahresende noch die Nachfolgersuche Hildmanns überlassen wurde, bleibt ein Geheimnis.

Es rumort beim 1. FC Kaiserslautern

Die anstehende Neubesetzung auf der Geschäftsführerposition ist jedoch nur ein kleiner Teil dessen, was dem FCK bevorsteht. Mit Jürgen Kind und Paul Wüst traten am Sonntag gleich zwei der fünf Beiräte von ihren Ämtern zurück. Kind begründete dies damit, er könne "die Entscheidung, Bader nicht umgehend zu beurlauben, nicht mittragen". Wüst machte persönliche Gründe für seinen sofortigen Rückzug geltend: "Die Beschimpfungen, Denunziationen und Rücktrittsforderungen, denen ich ausgesetzt bin, kann ich aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht mehr weiter ertragen."

Den restlichen Beiräten um Banf droht bei der Mitgliederversammlung in drei Wochen die Abwahl. Seit über einem Jahr steht der Beirat für seine meist öffentlich ausgetragenen Dispute in der Kritik. Somit steht der Fritz-Walter-Klub in drei Wochen möglicherweise nicht nur ohne Sportchef da, es könnte dann quasi die gesamte Vereinsführung fehlen. Einzig Finanzchef Michael Klatt dürfte den erneuten Einschnitt überstehen.

Team um Merk und Wagner bringt sich in Stellung

Für den wahrscheinlichen Fall der kompletten Neuausrichtung hat sich bereits ein Team um den ehemaligen Weltschiedsrichter Markus Merk in Stellung gebracht. Gemeinsam mit dem Ex-Nationalspieler Martin Wagner, Ex-FCK-Vorstand Rainer Keßler und dem früheren Vorstand des SC Freiburg, Martin Weimer, will sich das Quartett als Alternative für die Plätze im Beirat und Aufsichtsrat des Vereins anbieten.