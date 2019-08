Vor 14 Tagen noch Pokal-Euphorie beim 1. FC Kaiserslautern, jetzt Ernüchterung. Beim Drittligisten geht die Angst um. Bei einer Niederlage in Zwickau droht der Abstiegskampf.

Und plötzlich steht Trainer Sascha Hildmann mitten in der Kritik. Hat der potentielle Investor Flavio Becca schon den Daumen gesenkt? Das 0:3 gegen Braunschweig am vergangenen Sonntag war deprimierend. Laut FCK-Geschäftsführung gibt es kein Ultimatum für Sascha Hildmann. Die Niederlage wurde intern aufgearbeitet. Mit Videostudium, mit Einzelgesprächen. Und trotzdem kann sich keiner den Leistungseinbruch nach dem Pokaltriumph gegen Mainz richtig erklären.

1. FC Kaiserslautern muss in Zwickau liefern Der 1. FC Kaiserslautern muss am 6. Spieltag auswärts beim FSV Zwickau antreten. Dabei wird die Luft für FCK-Coach Sascha Hildmann immer dünner.



Becca will noch einen neuen Stürmer

Geldgeber Flavio Becca hat angekündigt, dem FCK demnächst drei Millionen Euro Eigenkapital zu überweisen. Die ausgelassenen Chancen gegen Braunschweig hat er live miterlebt, er will noch einen Stürmer spendieren. Die Kandidatensuche läuft, Gespräche wurden geführt, verpflichtet wurde aber noch niemand.

Noch ohne neuen Stürmer, aber mit einer neuen Formation will das Trainerteam in Zwickau auflaufen lassen. Als sicher gilt, dass Offensiv-Hoffnungsträger Simon Skarlatidis zum ersten Mal von Beginn an spielen wird, Kevin Kraus könnte von der Ersatzbank ins Team rücken. Er könnte Carlo Sickinger in der Innenverteidigung ersetzen.

Abstiegskampf für den FCK ?

Stand heute steht der FCK nach den Ergebnissen vom Wochenende auf einem Abstiegsplatz: Nur fünf Punkte aus fünf Spielen, erst ein Sieg in dieser Saison. Verlieren verboten in Zwickau. Und wenn doch? Dann wird es vor dem Duell gegen den SV Waldhof noch unruhiger werden. Denn: Misserfolg wird der potenzielle Investor auf Dauer wohl nicht dulden