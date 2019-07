Der Saisonstart in der 3. Liga ist für den 1. FC Kaiserslautern mit vier Punkten aus zwei Spielen geglückt. Nun kommt mit dem Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt einer der Topfavoriten auf den Aufstieg auf den Betzenberg.

Heim-Remis gegen Unterhaching, Auswärtssieg in Großaspach. Beim 1. FC Kaiserslautern kann man zufrieden sein mit dem Auftakt in die neue Spielzeit in der 3. Liga. Doch die Erinnerungen an die letzte Saison sind noch nicht verblasst - und da schafften es die Pfälzer zu keinem Zeitpunkt, Konstanz in ihre Leistungen zu bringen. Das soll nun besser werden - und mit dem FC Ingolstadt gastiert am dritten Spieltag ein echter Gradmesser auf dem Betzenberg (Dienstag, 19 Uhr).

Respekt vor dem FC Ingolstadt

Eine schwere Aufgabe, weiß auch FCK-Coach Sascha Hildmann. "Ingolstadt ist sehr erfahren, spielstark und hat einen guten Auftakt mit zwei Siegen hingelegt. Wir wollen früh attackieren, ihnen den Spaß am Spiel nehmen, Druck aufbauen und vor heimischer Kulisse selbst ein gutes Umschaltspiel umsetzen", so der FCK-Trainer.

Wenn diese Vorgaben erfüllt werden, so Hildmann weiter, stünden die Chancen gut, den gelungenen Saisonstart weiter zu veredeln. Und sich möglicherweise frühzeitig in der Tabelle oben festzusetzen - anders als in der letzten Saison, als der FCK nie zur Spitzengruppe gehörte.

Einige Ausfälle für den FCK

Personell leicht gebeutelt werden die Roten Teufel die Aufgabe Ingolstadt angehen. Der Einsatz von Carlo Sickinger ist nach einer Blessur aus dem Großaspach-Spiel fraglich. Auch Janek Sternberg, Simon Skarlatidis und Lukas Gottwalt befinden sich noch in der Reha und können noch nicht wieder eingesetzt werden. Daneben fehlen die Langzeitverletzten Lukas Spalvis und Dylan Esmel.