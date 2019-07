Der 1. FC Kaiserslautern steht am zweiten Spieltag der 3. Liga im Gastspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach (Samstag, 14 Uhr) schon unter Druck. Bei einer Niederlage könnten am Betzenberg schon früh in der Saison unruhige Zeiten anbrechen.

Für einen wird es ein ganz besondere Spiel: FCK-Coach Sascha Hildmann trifft in dieser Funktion zum zweiten Mal auf seinen Ex-Klub. Ende Januar schlug Kaiserslautern auf dem heimischen Betzenberg den selbsternannten "Dorfklub" mit 2:0. Gegen eine Wiederholung des damaligen Ergebnisses hätte Hildmann natürlich nichts, gerade nach dem 1:1 Heimremis gegen Unterhaching zum Auftakt. Dauer 2:19 min Sendezeit 21:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Spielbericht 1. FC Kaiserslautern - Unterhaching Zum Saisonauftakt der 3. Liga erreichte der 1. FC Kaiserslautern ein 1:1-Unentschieden gegen Unterhaching. Vor wenigen Zuschauern erzielte Florian Pick ein sehenswertes Tor. Doch der Trainer weiß um die Schwere der Auswärtsaufgabe. Vorteile durch seine einstige Tätigkeit bei Großaspach erwartet Hildmann nicht: "Ich kenne die Mannschaft noch ganz gut, aber ich kann natürlich nicht alles wissen." Hildmann: "Müssen die äußeren Einflüsse berücksichtigen" In der Vorbereitung auf die Partie muss Hildmann die aktuellen Temperaturen berücksichtigen. Die Hitzewelle hat Auswirkungen auf die Übungseinheiten. "Klar müssen wir beim aktuellen Training auch die äußeren Einflüsse berücksichtigen und die Einheiten so gestalten, dass die Mannschaft leistungsfähig bleibt", sagte Hildmann. Dauer 0:12 min Sascha Hildmann zu den klimatischen Bedingungen Sascha Hildmann zu den klimatischen Bedingungen "Wir müssen unser Ding durchziehen" Dass das Wetter dann auch die Marschroute für die Partie beeinflussen könnte, verneinte der FCK-Coach. Seine Mannschaft müsse sich den Umständen anpassen, egal, wie diese ausfielen: "Wir müssen am Samstag alle Gegebenheiten, egal ob Platz oder Wetter, annehmen und einfach versuchen, Fußball zu spielen und die Partie erfolgreich gestalten. Wir müssen unser Ding durchziehen." Wobei die Vorhersage für Samstag zumindest ein klein wenig Abwechslung verspricht - bei prognostizierten 28 Grad Celsius bei großer Schwüle und Gewittergefahr in Großaspach. Champions League mit dem FCK? Hildmann bleibt eine klare Antwort schuldig Hildmann wurde von SWR Sport auch mit der Frage konfrontiert, ob die Äußerungen des Luxemburger Investors Flavio Becca, der gegenüber der "Sport Bild" von der mittelfristigen Zielsetzung Champions League mit dem FCK gesprochen hatte, Motivation oder doch eher ein "Rucksack aufgrund des Drucks" für die Spieler seien. Der FCK-Coach blieb allerdings eine klare Antwort schuldig. "Wir haben das alle gelesen, das ist eine gute Aussage. Letztendlich konzentrieren wir uns auf das Spiel am Samstag, dass wir so professionell wie möglich angehen wollen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen", lautete Hildmanns Kommentar ausweichend. Dauer 0:18 min Champions League mit dem FCK? Sascha Hildmann bleibt eine klare Antwort schuldig Champions League mit dem FCK? Sascha Hildmann bleibt eine klare Antwort schuldig Klar ist: Der FCK muss in Großaspach punkten, um sich nicht direkt im unteren Mittelfeld oder gar im Tabellenkeller der 3. Liga wiederzufinden. Nach seiner verbüßten Gelb-Rot-Sperre rückt Neuzugang José-Junior Matuwila in die Innenverteidigung, wie Hildmann bestätigte. Vergangene Woche hatten die Lauterer in der Abwehrzentrale noch mit einigen Problemen zu kämpfen. Personelle Probleme beim FCK Trotz des frühen Zeitpunktes in der Saison hat der vierfache deutsche Meister bereits mit einigen personellen Problemen zu kämpfen. Neben Theodor Bergmann (erkrankt) fehlen mit Lukas Gottwalt (Knochenmarködem), Janek Sternberg (Muskelfaserriss), Dylan Esmel (Kreuzbandriss), Simon Skarlatidis (Haarriss im Knie) und Lukas Spalvis (Knorpelschaden) insgesamt sechs potenzielle Stammkräfte.