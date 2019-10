Richtungsweisendes Spiel in der 3. Liga: Der 1. FC Kaiserslautern muss am 13. Spieltag (Sonntag, 13 Uhr) beim Chemnitzer FC antreten. Die Konstellation verspricht Abstiegskampf pur - schließlich empfängt der Vorletzte den Tabellen-16.

Der 1. FC Kaiserslautern ist von seinem Saisonziel "Oben mitspielen" weit entfernt. Die Mannschaft des neuen Trainers Boris Schommers stand bereits vor drei Wochen auf einem Abstiegsplatz und wurde vor dem erneuten Sturz auf einen der letzten vier Plätze nach dem jüngsten 1:3 beim MSV Duisburg nur durch ein Remis der direkten Konkurrenten Preußen Münster und SG Sonnenhof Großaspach (1:1) verschont.

Chemnitz kann den FCK überflügeln

Ein Zähler beträgt der Vorsprung der Roten Teufel auf Großaspach auf Platz 17, lediglich drei Punkte sind es auf Chemnitz. Die Sachsen weisen das bessere Torverhältnis auf und könnten den FCK mit einem Sieg in der Tabelle überholen. Zudem befindet sich Chemnitz im Aufschwung: Nach einem katastrophalen Saisonstart holte der CFC aus den letzten vier Spielen sieben Punkte.

Die Fehler in der Abwehr abstellen

Um in Chemnitz erfolgreich zu sein oder zumindest zu punkten, müssen die Pfälzer vor allen Dingen die Schwächen in ihrer Defensive abstellen. 19 Gegentore in sechs Auswärtsspielen kassierten sie bereits - ein Schnitt von über drei Treffern pro Spiel. 13 selbst geschossene Tore sind indes ein starker Wert. Kompaktheit gepaart mit schnellem Umschalten nach Ballgewinnen könnte also ein Rezept für den FCK sein. Dieses taktische Stilmittel wandten die Roten Teufel bereits bei den Auswärtssiegen in Großaspach und Zwickau an.

Die beiden Erfolge in der Fremde gelangen noch unter dem alten Trainer Sascha Hildmann, der Ende September gehen musste. Sein Nachfolger Schommers konnte noch keinen Aufschwung herbeiführen. Ein Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen lautet seine Bilanz. Schommers steht also ebenso unter Druck wie seine Mannschaft. Deshalb gilt für den FCK in Chemnitz: Verlieren verboten!