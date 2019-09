per Mail teilen

Der SV Gonsenheim steht vor seinem "Spiel des Jahres". Im Südwest-Verbandspokal empfängt der Oberligist aus Mainz den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern.

Als Anfang September das Achtelfinale im Südwest-Verbandspokal ausgelost wurde, knallten beim SV Gonsenheim die Sektkorken. Der Fünftligist hatte das große Los 1. FC Kaiserslautern gezogen. Allerdings war schnell klar, dass es noch eine Menge zu tun gab, bevor es zum Duell mit dem ruhmreichen FCK kommen kann. Das Spiel, das eigentlich schon am 18. September stattfinden sollte, wurde deshalb um eine Woche nach hinten verschoben.

Highlights Gonseheim - FCK Die Tore des Spiels zwischen dem SV Gonsenheim und dem 1. FC Kaiserslautern finden Sie am Mittwoch Abend zeitnah nach dem Spiel auf swr.de/sport.

Räumliche Trennung der Fans in Gonsenheim nicht möglich

Nach Angaben des zweiten Vorsitzenden der Gonsenheimer, Hans-Walter Sans, musste als erstes geklärt werden, wo überhaupt gespielt werden kann. In Gonsenheim darf eine Partie dieser Kategorie nicht ausgetragen werden, vor allem, weil die dortige Sportanlage am Wildpark für die zu erwartende Zuschauerzahl zu klein ist und die Anhänger von Heim- und Gastmannschaft nicht getrennt werden können. Das, so Sans gegenüber SWR Sport, sei aber nötig, weil es bekanntlich eine starke Rivalität zwischen Fans aus Mainz und Kaiserslautern gibt.

Hans Walter Sans (2. Vorsitzender SV Gonsenheim) zum Spiel gegen den FCK

Unterstützung von Mainz 05

Hilfe bekamen die Gonsenheimer vom Nachbarn FSV Mainz 05. Der Bundesligist stellte das Bruchwegstadion als Spielstätte zur Verfügung. Außerdem halfen sie den Gonsenheimern unter anderem bei Fragen zum Sicherheitsdienst, dem Ticketing und der notwendigen Pressekonferenz. Man sei sehr dankbar für die Hilfe der 05er, so Sans.

Gonsenheim braucht einen sehr guten Tag

Aber auch sportlich gesehen ist der Drittligist aus Kaiserslautern eine Herausforderung für den Oberligisten aus Gonsenheim. "Natürlich ist der FCK der große Favorit", so Gonsenheims Trainer Christian Lüllig. Allerdings sei man nicht chancenlos. An einem guten Tag sei seine Mannschaft durchaus in der Lage, dem Gegner Probleme zu bereiten.

Christian Lüllig (Trainer SV Gonsenheim): "Der FCK ist klarer Favorit"

"Sollten sich Gelegenheiten bieten, werden wir ganz selbstbewusst da sein und sie nutzen", so Lüllig. Gegen so einen namhaften Gegner habe seine Mannschaft nichts zu verlieren, die Spieler sollten das Ganze genießen.

Auf den Sieger wartet Pirmasens

Das Spiel, übrigens passend zum 100. Geburtstag des SV Gonsenheim in diesem Jahr, beginnt um 19 Uhr im Bruchwegstadion. Der Sieger der Partie trifft im Viertelfinale des Verbandspokals dann auf den Regionalligisten FK Pirmasens.