Zweiter Sieg in Serie: Der 1. FC Kaiserslautern bestätigte am 16. Spieltag der 3. Liga seinen Aufwärtstrend und schlug Hansa Rostock mit 2:0 (2:0). Dadurch baute der FCK seinen Vorsprung auf die Abstiegsränge aus.

Nach anfänglichem Abtasten übernahm der 1. FC Kaiserslautern vor 18.009 Zuschauern im Heimspiel gegen Hansa Rostock früh das Kommando. Der Mannschaft von Trainer Boris Schommers war anzumerken, dass sie nach dem Auswärtssieg beim KFC Uerdingen nun vor heimischer Kulisse nachlegen wollte.

Kaiserslautern - Rostock: Die Tore

Kühlwetter bringt den FCK in Front

Mit dem ersten vielversprechenden Angriff ging der FCK dann in Führung. Nach einem Pass von Florian Pick netzte Christian Kühlwetter aus halbrechter Position und knapp zwölf Metern zum 1:0 für die Roten Teufel ein (24. Minute).

Zehntes Saisontor für Florian Pick

In der Folge machten die Pfälzer weiter Druck - Rostock kam kaum zur Entlastung. Kurz vor der Pause (42.) traf Pick von der Strafraumgrenze mit seinem zehnten Saisontor zum 2:0. So ging es mit einer verdienten Zwei-Tore-Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit dann das gleiche Bild. Der FCK agierte überlegen und hatte durch Henrik Zuck nach Pass von Pick die Chance auf das dritte Tor, doch Rostocks Keeper Markus Kolke parierte (51.). Hansa blieb in der Offensive weiterhin blass.

Bjarnason trifft den Pfosten

Kaiserslautern stand hingegen defensiv sicher und lauerte auf Ballgewinne, um dann schnell zu kontern - hauptsächlich über den starken Pick. Ein Konzept, das aufging. So kamen die Roten Teufel immer wieder zu Abschlüssen, die allerdings vergeben wurden. Die beste Gelegnheit vergaben Andri Rúnar Bjarnason, der in der 88. Minute den Pfosten traf, sowie Janik Bachmann, der direkt danach an Kolke scheiterte.

FCK beendet schwarze Serie

So blieb es letztlich beim verdienten 2:0-Erfolg für die Hausherren. Der FCK beendet damit seine schwarze Serie und hat erstmals seit über einem Jahr zwei Ligasiege in Folge gefeiert. In der Tabelle bleiben die Pfälzer zwar auf Rang 16 (19 Zähler), haben nun aber auf den ersten Abstiegsrang 17 vier Punkte Vorsprung.