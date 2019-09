Wieder nichts mit zwei Drittliga-Erfolgen in Serie für den 1. FC Kaiserslautern: Nach dem 1:1 im Derby gegen den SV Waldhof Mannheim waren die Protagonisten bei den Roten Teufeln eher unzufrieden.

Gianluca Korte brachte die Gäste in Führung, Lauterns Kevin Kraus erzielte in der 34. Minute den viel umjubelten Ausgleich. Gleichzeitig schon der Endstand - trotz vieler Möglichkeiten auf beiden Seiten.

1. FC Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim In der Dritten Liga stand das Südwest-Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Aufsteiger Waldhof Mannheim an. Die Partei galt als hochbrisant, denn die Fans beider Mannschaften sind nicht gerade freundschaftlich miteinander verbunden.

"Wir haben eine gute Leistung gezeigt und sind mutig aufgetreten. Aber es gab auch Phasen, in denen wir den Faden verloren hatten und Waldhof stärker war. Beide Teams haben Tor-Chancen liegen gelassen, so dass das 1:1 für mich ein gerechtes Ergebnis ist", bilanzierte FCK-Trainer Sascha Hildmann gegenüber SWR Sport.

Sascha Hildmann zum Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen SV Waldhof Mannheim

Thiele: "Wir sind auf einem sehr guten Weg"

Ähnlich wie Hildmann sah es auch der Kaiserslauterer Angreifer Timmy Thiele. "Wenn man das Spiel über die kompletten 90 Minuten betrachtet, war es ein gerechtes Ergebnis. Wir waren nicht zwingend genug und hatten auch nicht über die kompletten 90 Minuten Zugriff auf das Spiel. Wir hätten das Spiel gewinnen können - und das wollten wir auch. Aber wir haben leider nicht alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben", sagte Thiele.

Er blickte trotz des Heim-Remis positiv in die Zukunft: "Wir sind auf einem sehr guten Weg - und wenn wir zusammen arbeiten und den Weg weitergehen, dann werden wir auch unsere Punkte einfahren und am Ende da stehen, wo wir auch stehen wollen." Trotzdem war der Stürmer "ein bisschen traurig, weil ich unbedingt gewinnen wollte".

Timmy Thiele zum Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen SV Waldhof Mannheim

Auch Abwehrspieler Kevin Kraus strahlte nicht, als er sich im Interview SWR Sport stellte. "Es war ein gerechtes 1:1. Die erste Stunde ging an uns, in den letzten 30 Minuten war der Waldhof besser. Alles in allem geht das Ergebnis deshalb in Ordnung", sagte der Innenverteidiger.

Kevin Kraus zum Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen SV Waldhof Mannheim

Sonderlob für die Fans

Einig waren sich indes alle FCK-Profis und -Verantwortlichen, dass die Unterstützung der Anhänger einmalig war. "Unsere Fans sind für mich die besten der Liga, das war Gänsehaut pur", sagte Hildmann.

Die Pressekonferenz nach dem Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen SV Waldhof Mannheim

Genau so sah es Kraus: "Die Atmosphäre vor, während und nach dem Spiel war unglaublich. Da sieht man, was hier möglich ist."

Die Choreografien der Fans von Kaiserslautern und Mannheim Die Choreografien der Fans von Kaiserslautern und Mannheim waren sehenswert. Das Motto "Waldhof verrecke" der Fanszene Kaiserslautern spiegelt die starke Rivalität des Südwest-Klassikers wieder.

Thiele bedankte sich indes für die "überragende Choreo. Dafür spielen wir alle. Das ist echt brutal. Das muss uns einfach tragen".