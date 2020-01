Am Dienstag noch in Regensburg, Mittwoch in Kaiserslautern, Donnerstag als Roter Teufel im Trainingslager in Belek. Ausgeliehen von Jahn Regensburg bleibt Alexander Nandzik erstmal bis zum Saisonende beim FCK.

Ein freudestrahlender Neuzugang und eine fertig abgehakte Einkaufsliste - mit dem Verlauf der Winterpause kann der 1. FC Kaiserslautern bisher zufrieden sein. Anfang Januar hatten Trainer Boris Schommers und Sportdirektor Boris Notzon klar gesagt, wo es den Lauterern noch fehlt: In der Linksverteidigung und im zentralen Mittelfeld. Mit Hikmet Ciftci und Alexander Nandzik sind jetzt die passenden Spieler gefunden. Nandzik ist in der Dritten Liga etabliert Als Kind spielte Nandzik in seiner Heimatstadt Bergisch-Gladbach. Ausgebildet in der nachwuchsabteilung beim 1. FC Köln wechselte er 2011 zu Fortuna Düsseldorf. Von dort aus ging es zu Wehen Wiesbaden und zum Chemnitzer FC. Seit drei Jahren spielt Alexander Nandzik bei Jahn Regensburg - in der aktuellen Saison reichte es allerdings nur zu drei Kurzeinsätzen. Dauer 0:13 min Alexander Nandzik freut sich beim FCK zu sein Alexander Nandzik freut sich beim FCK zu sein Neuzugang passt ins Profil Bei der Vereinsführung ist man sich sicher, dass Nandzik genau der ist, den die Roten Teufel jetzt brauchen. "Alexander Nandzik erweitert unsere Optionen auf der linken Seite. Wir wollten einen weiteren Linksfuß verpflichten und sind überzeugt, dass Alex Nandzik sportlich und menschlich in unsere Mannschaft passt“" sagt Sportdirektor Notzon. Die Freude sieht man auch dem Neuzugang selbst an. "Ich wollte unbedingt zum FCK, auch wenn es jetzt erstmal nur eine Leihe ist. Hier kann ich mich zeigen", ist sich Nandzik sicher. Vor allem die enorme Unterstützung durch die Fans und die lange Tradition, die das Team in Lautern hat, haben den 27-Jährigen dazu bewogen, in die Pfalz zu kommen. Für ihn haben die Lauterer die weltbesten Drittliga-Fans. Dauer 0:33 min Alexander Nandzik: "Der FCK hat sensationelle Fans" Alexander Nandzik: "Der FCK hat sensationelle Fans" Nandzik verstärkt das Team erstmal bis zum Saisonende als Leihgabe. Danach gäbe es auch eine Kaufoption.