Die Saison 1986/1987 ist für die Fußballfans im Südwesten legendär: In der Hinrunde gewinnt der 1. FC Kaiserslautern mit 3:2 gegen Waldhof Mannheim, in der Rückrunde kontert der Waldhof mit einem 4:3-Heimsieg.

Wenn der 1. FC Kaiserslautern auf Waldhof Mannheim trifft, dann sind das ganz außergewöhnliche Spiele. "Du hast schon gemerkt, das ist was Besonderes. Vielleicht waren das nochmal ein paar Prozent, die du deshalb mehr raus geholt hast", erinnert sich der ehemalige FCK-Profi Gunter Metz. "Ich glaube, es war eine einzigartige Atmosphäre damals", stimmt auch der ehemalige Waldhof-Star Jürgen Kohler zu. In ganz besonderer Erinnerung ist beiden noch die Saison 1986/87 geblieben.

Kohler und Metz erinnern sich

Es ist der 27. September 1986. Um 15.30 Uhr pfeift Schiedsrichter Gerd Zimmermann die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim auf dem Betzenberg vor 23.353 Zuschauern an. Bereits nach sieben Minuten gelingt Harald Kohr das Tor zur FCK-Führung. Direkt nach Wiederanpfiff egalisiert Fritz Walter (47.), und Abwehrspieler Kohler sorgt für die Mannheimer Führung (51.).

"In der Zeit wurde ein Abwehrspieler noch daran gemessen, dass er einen Angreifer aus dem Spiel nimmt und nicht unbedingt daran, dass er viele Tore schießt", erinnert sich Metz an die außergewöhnlichen Qualitäten von Kohler, der damals noch am Anfang seiner beeindruckenden Karriere steht. Nur fünf Minuten später folgt der erneute Ausgleich durch Dieter Trunk und in der 89. Minute der Siegtreffer von Sergio Allievi nach einem Fehler von Kohler. "Es haben zwei Herzen in meiner Brust geschlagen, von daher kann das schon mal passieren. War natürlich nicht gewollt, aber das hat Allievi dann einfach auch gut gemacht", erinnert sich der gebürtige Pfälzer Kohler.

Der Viererpack von Fritz Walter

Beim Rückspiel am 15. April 1987 im Ludwigshafener Südweststadion stehen zwei Spieler im Mittelpunkt: FCK-Torhüter Gerry Ehrmann, der gleich zwei Elfmeter pariert, und Fritz Walter, der alle vier Tore für Waldhof erzielt. "Wenn der Gerry rausgekommen ist, dann hat's halt mal gescheppert", beschreibt Kohler. Genau das macht den FCK-Keeper für seine Kollegen so wertvoll: "Er hat Dir als Mitspieler ein sehr gutes Gefühl gegeben, weil Du genau wusstest, er ist da“" lobt Metz seinen Torhüter, der bis heute als Torwarttrainer beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag steht. Bei dieser Partie ändert Ehrmanns Einsatz aus FCK-Sicht nichts an der Niederlage. Lautern führt zwar mit 3:2, doch Derbysieger ist am Ende Waldhof Mannheim dank Walter, der sich mit seinen vier Treffern in den Mannheimer Geschichtsbüchern verewigt.