Zwei Tage sind seit dem Unentschieden im Südwest-Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Waldhof Mannheim vergangen. Auch wenn es im Stadion weitestgehend ruhig blieb und die Polizei in der Stadt die Ausschreitungen unterbinden konnte, bleibt ein fader Beigeschmack. Das Fußballfest stand im Zeichen billiger, geschmackloser Provokationen, die bis heute nachwirken. Ein Kommentar von SWR4-Reporter Christoph Heck.

Es war wohl jedem Fußballfan im Vorfeld des Südwest-Derbys klar, dass sich die Waldhöfer und Lautrer beim Wiedersehen nach 18 Jahren nicht freudig in den Armen liegen und kostenlose blau-schwarz-rot-weiße Freundschaftsschals verteilen.

Dauer 1:30 min Kommentar zu den Ausschreitungen rund ums Derby FCK - Waldhof Kommentar zu den Ausschreitungen rund ums Derby FCK - Waldhof

Eine traurige Bilanz

Doch was zwei Tage nach dem Abpfiff als Bilanz der Fan-Feindschaft zu Buche steht, ist einfach traurig: Schweineköpfe samt Gewaltandrohung vor dem Südweststadion in Ludwigshafen, ein armes, lebendiges Schwein, vollgeschmiert und angebunden am Mannheimer Carl-Benz-Stadion und die abgeschlagenen Köpfe des 11-Freunde-Kunstwerks in Kaiserslautern.

Problemfans machen den Sport kaputt

Es bleibt nicht mehr bei geschmacklosen, aber zumindest nur verbalen Beleidigungen und Drohungen. Im Vorfeld des Derbys wurden Straftaten begangen, Grenzen überschritten. Organisierte Chaoten aus dem Umfeld beider Vereine haben so dafür gesorgt, dass viele Fußballfans nicht den Weg auf den Betzenberg angetreten sind. Die Problemfans machen den Sport kaputt, die größtenteils friedlichen Anhänger beider Vereine haben das Nachsehen.

Dauer 1:30 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP 1. FC Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim In der Dritten Liga stand das Südwest-Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Aufsteiger Waldhof Mannheim an. Die Partei galt als hochbrisant, denn die Fans beider Mannschaften sind nicht gerade freundschaftlich miteinander verbunden. Video herunterladen (3,6 MB | MP4)

Dem Steuerzahler ist es auch nicht zu vermitteln, dass bei solchen Hochrisikospielen hunderte Polizisten im Einsatz sind, nur damit ein Drittliga-Spiel stattfinden kann. Nun muss auch noch der kleine Phönix Schifferstadt befürchten, dass sein Verbandspokal-Spiel gegen den großen FCK in Ludwigshafen, eigentlich das Spiel schlechthin für die Amateure, zur erneuten Bühne für Provokationen zwischen Waldhof und Lautern wird. Es kann und darf nicht sein, dass ein Fußballspiel über Wochen für Gewalt in einer ganzen Region sorgt.