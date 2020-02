Der 1. FC Kaiserslautern hat am 22. Spieltag der 3. Liga die Partie beim FC Ingolstadt trotz einer über große Strecken guten Leistung mit 1:2 (0:0) verloren.

Die Roten Teufel stehen nach der Niederlage beim Tabellenzweiten mit 30 Punkten auf Rang zehn der Tabelle.

Thomas Keller brachte Ingolstadt in der 68. Minute in Führung. Der eingewechselte Timmy Thiele glich in der 80. Minute aus. Erneut Keller markierte in der Nachspielzeit den Siegtreffer des FCI.

FCK vor der Pause deutlich besser

Die FCK bestimmte vor allem im ersten Abschnitt die Begegnung, während die Ingolstädter offensiv kaum Akzente setzten. Die Lauterer versäumten es dagegen trotz zahlreicher Großchancen in Führung zu gehen. Vom allem vor dem Wechsel stellte der FCK die deutlich bessere Elf.

Im zweiten Abschnitt gingen die Schanzer zunächst überraschend in Führung. Thiele markierte dann mit einem abgefälschten Schuss für den mehr als verdienten Ausgleich, bevor Keller für den späten K.o. des FCK sorgte.

