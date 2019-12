"Er hat uns sensibilisiert und uns unsere Schwächen klar aufgezeigt" sagt FCK Kapitän Carlo Sickinger über Trainer Boris Schommers. Im SWR-Sport-Interview spricht Sickinger über seinen Coach und die letzten Erfolge der Mannschaft.

SWR Sport: Carlo Sickinger, die Momentaufnahme ist sehr gut mit, fünf Siegen in Folge. Wie gehen Sie selbst damit um, dass es momentan schwierig ist, den FCK zu schlagen?

Carlo Sickinger: Ja, ich bin sehr glücklich, dass es momentan sehr schwierig ist uns zu schlagen. Das hat vor wenigen Wochen noch ganz anders ausgesehen. Wir standen ja auch zwischenzeitlich auf einem Abstiegsplatz. Das hat sich zum Glück drastisch geändert in den letzten sechs Wochen. Freut mich sehr, dass wir jetzt auch Spiele mit der Stabilität absolvieren. Ich wäre sehr zufrieden, wenn wir auch mit dem sechsten Sieg in Serie in der Liga in die Winterpause gehen könnten.

SWR Sport: Was sind die Hauptgründe, warum es auf einmal so läuft?

Carlo Sickinger: Das Wichtigstes ist das Selbstbewusstsein. Fußball ist Kopfsport. Wenn du dich hemmst, dann klappt's auch mit den Beinen nicht. Da passieren Sachen, wo du selbst denkst, was mache ich da eigentlich? Das ist momentan ganz anders. Die Stimmung ist gut, die Jungs haben Selbstbewusstsein. Das haben wir uns aber auch selbst erarbeitet. Dazu greift das System des Trainers. Mittlerweile verstehen alle, was er will und wir setzen das sehr gut um.

SWR Sport: Mit Ihnen als Kapitän ist es dann richtig abgegangen. Sind Sie auch so ein bisschen der Schlüssel?

Carlo Sickinger: Ich weiß nicht, ob ich der Schlüssel bin. Ich würde es jetzt auch nicht so sehr auf das Kapitänsamt schieben, denn dazu gehört mehr als nur ein Spieler. Die ganze Mannschaft hat einen Aufschwung bekommen. Wir spielen alle eine wichtige Rolle, dass wir als Mannschaft funktionieren. Mich da als alleinigen raus zu nehmen wäre zu viel des Guten.

Dauer 8:34 min Carlo Sickinger im Interview 1. FC Kaiserslautern Kapitän Carlo Sickinger im SWR Interview.

SWR Sport: Sie haben das Kapitänsamt in einer schwierigen Phase übernommen. Wie konnten Sie damals vor dem wichtigen Spiel in Uerdingen einwirken?

Carlo Sickinger: Einfach mit meiner Art. Ich denke, ich bin ins Amt gekommen, weil ich so war, wie ich bin. Das habe ich gar nicht groß verändert. Ich habe gewissen Dinge angesprochen. So hat sich nach dem Uerdingen-Spiel eine gewisse Dynamik entwickelt, die wir dann auf die nächsten Spiele übertragen haben.

SWR Sport: Wie wirken sie auf die Mannschaft sonst ein? Verbringen sie Zeit zusammen oder gehen mal einen trinken, sprich Teambuilding?

Carlo Sickinger: Ja, natürlich. Gerade wenn die Laune besser wird, ist es natürlich klar, dass man da ein bisschen mehr zusammen macht. Wir gehen öfter mal ins Kino. Wir sind wieder ein bisschen näher zusammengerückt, der Zusammenhalt ist deutlich gewachsen.

SWR Sport: Wie ist ihr der Draht zu Trainer Boris Schommers? Wie eng arbeiten sie zusammen?

Carlo Sickinger: Durch das Amt spricht er dich deutlich häufiger an, was du siehst, wie du die eine oder andere Situation bewertest. Da sind wir relativ offen. Auch kritische Worte fallen da das eine oder andere Mal. Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Ich freue mich, dass ich so einen guten Draht zu ihm habe.

SWR Sport: Was waren denn bei ihm so die Schlüssel, die er gedreht hat, um die Mannschaft zu knacken und so stark zu machen?

Carlo Sickinger: Er hat uns sensibilisiert und uns unsere Schwächen klar aufgezeigt. Der Trainer war am Anfang sehr ehrlich zu uns, dass wir zu viele Gegentore durch individuelle Fehler bekommen. Aber er ist niemanden angegangen. Die Fehler haben wir meiner Meinung nach in den letzten Wochen abgestellt und so auch die Ergebnisse erzielt.

SWR Sport: Das heißt, der Trainerwechsel hat sich für das Team schon ausgezahlt?

Carlo Sickinger: Kann man so sagen. In den ersten Wochen gab es sehr viel kritische Stimmen. Wir haben ja auch kaum Punkte geholt. Daher hat es sich Stand jetzt ausgezahlt. Ob es jetzt nur am Trainerwechsel lag, will ich nicht behaupten. Die Qualität der Mannschaft war davor schon da.

SWR Sport: Der Trainer hat reagiert und drei Spieler aus dem Kader genommen. Dazu Sie als Kapitän ausgewählt. Waren diese harten Maßnahmen nicht auch wichtig, um ein Zeichen zu setzen?

Carlo Sickinger: Ich würde es aber jetzt nicht unbedingt auf die drei Spieler abwälzen. Die Jungs haben sich nie schlecht verhalten. Intern. Es war eine Entscheidung, die der Trainer getroffen hat und er hatte seine Gründe. Die müssen wir akzeptieren. Aber er hat dadurch jedem aufgezeigt, dass er durchgreift. Da wurde vielleicht der eine oder andere etwas wacher. Wir wussten dann, jetzt wird's ernst.

SWR Sport: Jetzt könnten Sie mit einem Sieg gegen Unterhaching noch ein Sahnehäubchen auf die letzten Wochen machen. Da gibt es noch einen Tag mehr frei.

Carlo Sickinger: Ja, noch einen Tag mehr. Aber wir wollen einfach die Spiele gewinnen. Es geht jetzt nicht um den einen oder anderen Tag mehr Urlaub. Es ist natürlich ein schöner Bonus. Aber es geht uns um die Siegesserie, um das gute Gefühl weiterzumachen, wieder ein bisschen Boden gutzumachen, was ja mittlerweile auch möglich ist. Jetzt sind es nur noch vier Punkte (auf den Relegationsplatz, Anm. d. Red.). Da dürfen wir gerne mal wieder nach oben schauen. Aber wir sollten trotzdem auf unsere Trainingswoche achten, auf unsere Leistungen. Und dann ist vielleicht auch ein Sieg in Haching wieder drin.

SWR Sport: Freuen Sie sich auf Weihnachten und was machen Sie?

Carlo Sickinger: Klar! Ich freue mich auf Weihnachten. Ich fliege in Urlaub nach Spanien. Davor bin ich bei der Familie, das wird mir auch mal gut tun, wieder daheim zu sein, ein bisschen entspannen. Die Zeit ist ja nicht so lange, die man frei hat. Die werde ich bestimmt genießen.

Das Interview führte Jürgen Schmidt