Als aktiver Bundesliga-Spieler prägte Andreas Buck die großen Zeiten beim 1. FC Kaiserslautern mit. Als FCK-Vorstandsmitglied erlebte er die letzten, oft unruhigen Monate größtenteils aus nächster Nähe.

Über 100 Mal trug Andreas Buck das Trikot der Roten Teufel, wurde 1998 mit den Pfälzer Aufsteigern unter Trainer Otto Rehhagel sensationell Deutscher Meister. Zuvor hatte sich Buck in Stuttgart einen Namen gemacht, mit dem VfB die Meisterschaft und den DFB-Pokalsieg geholt.

Als Vorstand war nach drei Monaten wieder Schluss

Im Februar 2019 dann die Rückkehr zum FCK - dieses Mal als ehrenamtliches Vorstandsmitglied. Mit Buck holten sich die Pfälzer eine Identifikationsfigur ins Boot. Drei Monate später war jedoch bereits wieder Schluss. Nach einigen Querelen rund um den Einstieg von Flavio Becca als Investor des Vereins, beendete Buck im Mai 2019 seine Tätigkeit als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Roten Teufel. Der FCK begründete den Schritt mit beruflichen Verpflichtungen Bucks, wollte den 51-Jährigen aber als Markenbotschafter weiter im Verein halten. Der Ex-Profi lehnte ab und äußerte sich in einem emotionalen Statement auf seiner Facebook-Seite zu den Geschehnissen. "Aufgrund der Richtung, die der Verein eingeschlagen hat, macht es keinen Sinn, als "Markenbotschafter" tätig zu sein. Ich wüsste gar nicht, welche Werte ich vermitteln sollte", erklärte Buck. Seine Mission, regionale Investoren zum FCK zu lotsen, konnte er nicht umsetzten. Zudem monierte Buck, dass interne Informationen aus Vereinssitzungen nach außen getragen wurden.

Buck beim Fan-Forum vor Ort

Zwei Monate nach seinem Rücktritt klingen bei Buck wieder versöhnlichere Töne durch. In einer öffentlichen Mitteilung an Vereinsmitglieder und Medien erklärte sich der 51-Jährige gemeinsam mit den Ex-Funktionären Rainer Keßler und Michael Littig bereit, einen "Beitrag zur transparenten Aufbereitung der vergangenen Ereignisse" leisten zu wollen. In Kürze werden alle drei in Kaiserslautern beim Fan-Forum vor Ort sein. "Ich habe großes Interesse, zu sehen, wie das Thema von der Vereinsführung dargestellt wird und Fragen aufgearbeitet werden", so der Ex-Profi.