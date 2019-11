Nach dem 3:0-Erfolg in Uerdingen möchte der 1. FC Kaiserslautern im Heimspiel gegen Hansa Rostock nachlegen. Für Abwehrspieler Carlo Sickinger ist es das zweite Spiel als Kapitän.

An einigen Stellschrauben hatte FCK-Trainer Boris Schommers vor der Partie beim KFC Uerdingen vor zwei Wochen gedreht, unter anderem wurde mit Carlo Sickinger ein neuer Kapitän installiert. Und der 22-Jährige zahlte das Vertrauen zurück, überzeugte zunächst beim 3:0-Auswärtserfolg und dann auch beim, allerdings etwas glücklichen, Pokalsieg in Pirmasens.

Lob vom Trainer

Auch Boris Schommers sieht bei Carlo Sickinger, der vor sieben Jahren vom SV Sandhausen ins FCK-Nachwuchsleistungszentrum wechselte, einen klaren Aufwärtstrend: "Er blüht richtig auf und kommt mit der Rolle sehr gut zurecht", sagt der Coach, der nicht glaubt, dass der junge Defensivmann durch die Beförderung abhebt: "Das ist bei Carlo 0,0 gegeben", ergänzt Schommers.

Nicht laut, aber effektiv

Nach dem Sieg in Uerdingen, seiner Premiere als Kapitän bei den Profis, verriet Sickinger im Interview mit SWR Sport, was ihn seiner Meinung nach auszeichnet: "Ich glaube, ich kann ein Spiel gut lesen, und das versuche ich bestmöglich umzusetzen." Dabei müssen die Anweisungen nicht immer laut erfolgen. "Ich bin nicht der, der große Töne spuckt. Ich sage nur das, was ich sagen muss."

Stimmung merklich verbessert

Jetzt gilt es auch gegen Hansa Rostock die richtigen Worte und auch Lösungen zu finden. Um endlich wieder einmal zwei Spiele in Serie zu gewinnen. Die Voraussetzungen sind gut, denn auch der Kapitän hat nach dem Sieg in Uerdingen eine weitaus bessere Stimmung im Team registriert: "Definitiv, man merkt die Lockerheit, das Arbeiten fällt einem nach den Erfolgserlebnissen wesentlich einfacher. Ich hoffe, wir können das auf das Spiel am Wochenende übertragen", sagt Sickinger, der sich sichtlich wohl fühlt in seiner neuen Rolle.