Ein alter Bekannter kommt zurück auf den Betzenberg: Der langjährige U19-Trainer Gunther Metz wird künftig an der Schnittstelle zwischen Nachwuchsleistungszentrum und Profi-Mannschaft die Talente-Förderung der Roten Teufel verantworten.

16 Jahre lang war Gunther Metz im Zeitraum von 2001 bis 2017 bereits als Trainer im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern tätig, ehe er vor zwei Jahren den FCK in Richtung DFB verließ, um als Co-Trainer von Guido Streichsbier zunächst die Deutsche U18-Nationalmannschaft und seit Sommer 2018 die U19-Nationalmannschaft zu betreuen.



Mit sofortiger Wirkung wird Gunther Metz zusätzlich zu seinem Amt beim DFB, das er auch weiterhin bekleiden wird, auch wieder für den FCK tätig sein und in eigenständiger Funktion das Fördertraining der Talente beim FCK übernehmen. Dabei wird Gunther Metz hauptsächlich im Nachwuchsleistungszentrum, aber auch mit dem Trainerteam der Profi-Mannschaft um Cheftrainer Sascha Hildmann arbeiten. Er soll dabei die in den vergangenen Jahren bereits gut funktionierende Heranführung und Eingliederung der Talente aus der eigenen Jugend in die Profi-Mannschaft der Roten Teufel noch weiter unterstützen.

Dauer 1:02 min Archiv: Gunther Metz als Jugendcoach beim FCK Archiv: Gunther Metz als Jugendcoach beim FCK

Bader: "Gunther gehört zum FCK"

FCK-Geschäftsführer Sport Martin Bader freut sich über die Rückkehr von Gunther Metz: "Gunther gehört zum FCK. Wir freuen uns, dass er zusätzlich zu seiner DFB-Tätigkeit, die für unsere Zukunft wichtige Funktion in der Ausbildung unserer Talente, in enger Absprache mit Sascha Hildmann und allen Trainern im NLZ, übernimmt."

Auch Gunther Metz selbst freut sich auf seine Rückkehr zum Betzenberg: "Jeder weiß, dass ich sehr stark am FCK hänge. Der Verein hat nun eine sehr interessante Stelle geschaffen, die ich neben meiner Tätigkeit beim DFB ausüben kann. Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe, mit den jungen Talenten, die den FCK schon immer ausgezeichnet haben, zu arbeiten und sie in ihrer Entwicklung weiterzubringen.

Als Spieler eine Legende des Karlsruher SC

In seiner Spieler-Karriere trug Metz das Trikot des Karlsruher SC und auch kurz das des 1. FC Kaiserslautern. Der zweikampfstarke Abwehrspieler ist vor allem den KSC-Fans in Erinnerung geblieben. Für den Karlsruher SC bestritt "Magic Metz", wie die Fans ihn nannten, 278 Bundesligaspiele und erzielte dabei fünf Tore. Gunther Metz ist damit der Rekordspieler der gesamten KSC-Bundesliga-Geschichte.

Nach seiner aktiven Zeit als Profi-Fußballer wechselte Metz als Co-Trainer zu den Amateuren des 1. FC Kaiserslautern. Beim FCK trainierte er diverse Nachwuchsmannschaften. Jetzt kehrt Gunther Metz, der im rheinhessischen Hangen-Weinsheim nach wie vor als Winzer engagiert ist, in die FCK-Familie zurück.