Mit der Verpflichtung des isländischen Nationalspielers Andri Rúnar Bjarnason hat der 1. FC Kaiserslautern auf seine letztjährigen Probleme im Angriff reagiert. SWR Sport stellt den neuen Angreifer vor.

49 Tore in 38 Spielen - wie so vieles in der abgelaufenen Drittligasaison des 1. FC Kaiserslautern war auch dieser Wert allenfalls Mittelmaß. Helfen soll jetzt ein Stürmer mit Gardemaß: Der 1,93 Meter große Andri Bjarnason kommt vom schwedischen Erstligisten Helsingborg IF und hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben - mit der Option einer Verlängerung im Aufstiegsfall.

Weit gereist und treffsicher

Bis 2014 spielte der heute 28 Jährige Bjarnason bei seinem Heimatklub in Bolungarvik, unterbrochen von einem kurzen Gastspiel während des Studiums in North Carolina in den USA. Nach einem Jahr in der isländischen Hauptstadt bei Vikingur Reykjavik ging es zu UMF Grindavik. Hier wurde der Stürmer mit 19 Treffern in 22 Spielen Torschützenkönig und stellte gleichzeitig den Torrekord in der isländischen Liga ein.

2018 folgte dann der Wechsel in die schwedische zweite Liga zum Traditionsverein Helsingborgs IF, wo Bjaranson mit 16 Treffern maßgeblich am Wiederaufstieg beteiligt war. International spielte der Islander bisher fünfmal für sein Nationalteam (ein Tor)

"Es war schon immer mein Traum in Deutschland zu spielen"

Die FCK-Verantwortlichen hatten Bjarnason schön länger auf dem Zettel. Jetzt freut sich Geschäftsführer Martin Bader, dass der Transfer geklappt hat. "Andri hat seine Qualitäten bereits mehrfach nachgewiesen, ist ein Stürmer, der im Strafraum seine Stärken besitzt und wird daher unsere Offensive verstärken", so Bader.

Dauer 1:45 min FCK gewinnt traditionelles Fanspiel FCK gewinnt traditionelles Fanspiel.

Beim 5:0 Test gegen den Landesligisten SV Rodenbach gelang Bjarnason (mit der Rückennummer 19) noch kein Treffer. Dennoch zeigte der Isländer, dass er dem 1.FC Kaiserslautern auf jeden Fall helfen kann, auf dem Weg zurück aus dem Mittelmaß nach oben....