Die Fans des 1. FC Kaiserslautern sind etwas Besonderes. Und einige sind so speziell, dass sie ihrem Verein in jedes Trainingslager nachreisen - wie Familie Wünstel aus Hatzenbühl.

Alfred und Jutta Wünstel in ihrem FCK-Zimmer. SWR

Vor dem Haus von Familie Wünstel in Hatzenbühl in der Südpfalz weht standesgemäß die FCK-Fahne. Im Keller haben Alfred und Jutta Wünstel ihren Roten Teufeln sogar einen ganzen Raum gewidmet. Wimpel und Trikots hängen an den Wänden - und auch Fotos vergangener Trainingslager. Denn Wünstels sind dem FCK für Spiele und Trainingslager schon durch die halbe Welt hinterher gefahren, erzählt Jutta Wünstel. "Wir waren in Holland, Lissabon, Glasgow, auf Gran Canaria, in Zypern, der Türkei und, und, und."

Jahresurlaub für FCK-Reisen

Was sie dazu gebracht hat, den 1. FC Kaiserslautern seit knapp 30 Jahren in wirklich jedes Trainingslager zu begleiten und fast ihren kompletten Jahresurlaub mit den Roten Teufeln zu verbringen, erklärt Alfred Wünstel so. "Angefangen hat es damit, dass man die Spieler persönlich kannte. Man hat sich auch unter dem Jahr getroffen und dann ist man halt auch mit ins Trainingslager."

Das habe sich aber in den vergangenen Jahren geändert - man sehe die Spieler kaum noch. Erst jetzt würden Verein und Fans langsam wieder zu einer Familie zusammen wachsen.

Die Wünstels sind FCK-Fans durch und durch. SWR

In Zypern für FCK Geld geopfert

Anfang 2009 war Familie Wünstel mit dem FCK im Trainingslager auf Zypern. Der damalige FCK-Trainer Milan Sasic bat darum, in einem Kloster eine Kerze anzuzünden, dann würde der FCK aufsteigen. Die Wünstels machten sich also auf in das Kloster und trafen dort auf einen Priester. "300 oder 400 Euro habe ich dem guten Mann gegeben", erzählt Alfred Wünstel. "Dann hat er gesagt, er bringt den ganzen Tag für den FCK Opfer und betet und dann steigen wir auf."

Alfred Wünstel ging danach zu Milan Sasic. Der habe aber nur gesagt, dass Alfred Wünstel das gut gemacht habe. "Aber gegeben hat er mir das Geld nicht. Und aufgestiegen sind wir auch nicht!"

FCK hilft auch durch schwere Zeiten

Auch wenn die vergangenen Jahre als FCK-Fans alles andere als leicht waren, Alfred und Jutta Wünstel wollen ihre Roten Teufel so lange es geht überall hin begleiten. Denn auch in schlechten Zeiten gibt ihnen ihre Liebe zum Verein Kraft, erzählt Jutta Wünstel. "Ich war krank, hatte schon Krebs, Rückenprobleme und Operationen, aber sobald es mir besser ging, sind wir zum FCK. Das macht mich gesund."