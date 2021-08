Beim FSV Salmrohr beendete Toppmöller seine Spielerlaufbahn. Gemeinsam mit Bernd Hölzenbein stieg er in der Saison 1985/86 in die 2. Bundesliga auf. Als Spielertrainer fand er dort 1987 den Übergang in die Trainerkarriere.

