Der FCK brauchte am 15. Juni 1991 in Köln noch einen Punkt zur Meisterschaft. Trainer, Fans, Spieler - alle waren nervös. Doch was dann in Müngersdorf folgte, war ein Rausch.

Die Lauterer brauchten einen Punkt, die Geißböcke mussten gewinnen, um noch in den UEFA-Cup einzuziehen. Es wurde ein grandioser Auftritt in diesem "Finale furioso" und ein unvergessener Tag für die große FCK-Familie und die FCK-Fans.

Wir hatten Spaß, die anderen zu ärgern. Die kleinste Bundesliga-Stadt, mit dem kleinsten Etat, mit einer Mannschaft, die niemand auf der Rechnung hatte.

Köln wurde von FCK-Fans überflutet

Das wollte die ganze Pfalz an diesem Tag. Unglaubliche 40.000 FCK-Fans machten sich am 15. Juni 1991 schon frühmorgens auf nach Köln. Ralf Jörns aus Schifferstadt war einer von ihnen. Er fuhr mit Freunden mit dem Zug nach Köln, die Eintrittskarte im Unterrang Nord war schon lange gebucht, für 17 D-Mark. "Ich hätte jeden Preis gezahlt", sagt der Böhl-Iggelheimer heute.

Die Profis machten sich auf den Weg vom Kurztrainingslager im Bergischen Land Richtung Müngersdorfer Stadion. Die Straßen waren verstopft, nichts ging mehr. Der Mannschaftsbus kam durch die Masse von FCK-Fans nicht hindurch. Nur mit Hilfe der Polizei konnte das Team ins Stadion gelangen. Für die Profis war es ein irres Gefühl ins Stadion zu kommen. Sie kamen aus der Kabine und wollten mal schauen wie der Rasen so ist. Schon eine Stunde vor dem Spiel waren die Ränge gefüllt, alles war voller FCK-Fans. Als Tom Dooley rausging und das sah, wollte er nur noch spielen. "Auf einmal waren wir so sicher, dass es heute klappt", meint Dooley. "Wir wurden getragen von den Gesängen", sagt Marco Haber, es ging unter die Haut.

In der Kabine war es still, jeder konzentrierte sich und jedem im Team war bewusst, um was es ging. "Hier wird heute nicht auf Unentschieden gespielt, hier wird heute gewonnen", war die Devise.

Der FCK überrollt die Kölner

Die mentale Stärke der Roten Teufel an diesem Tag war unglaublich. Schon nach fünf Minuten schoss Marco Haber den Gast in Führung. 40.000 Fans lagen sich in den Armen. Der Torschütze lief sofort Richtung Trainer Karl-Heinz Feldkamp und wollte sich bedanken, dass dieser ihn aufgestellt hatte.

FCK-Talent Marco Haber hatte den FCK beim 1. FC Köln in Führung geschossen. Es war der Auftakt, zum 6:2-Sieg, der letztlich die Meisterschaft bedeutete. SWR SWR/Agentur Bernhard Kunz

Zweimal traf Bernhard Winkler und einmal Tom Dooley. Der FCK führte zur Halbzeit mit 4:1 in diesem so entscheidenden Spiel. Die Lauterer Fans waren im Siegesrausch. Trainer Kalli Feldkamp ging in die Kabine und atmete durch: "Ich habe alles richtig gemacht." Er hatte ja mit Bruno Labbadia und Demir Hotic zwei seiner Topstars auf die Bank gesetzt. Winkler und Haber trafen entscheidend, das löste die Spannung endgültig.

Die FCK-Profis konnten diesen Stand nach 45 Minuten nicht fassen. Mittelfeld-Spieler Uwe Scherr: "Ich ging in der Halbzeit vor Tom Dooley und Markus Schupp zur Kabine, da sagte Tom, "zwick mich mal, 4:1, ich glaube ich träume."

Das FCK-Märchen geht weiter

Die Lauterer spielten weiter wie im Rausch. Marco Haber mit seinem zweiten Treffer und Markus Schupp trafen dann zum Endstand von 6:2. Schon kurz vor dem Tor von Markus Schupp machten sich tausende FCK-Fans auf den Weg in den Innenraum. Der Wassergraben des Müngersdorfer Stadions war nur kurzfristig ein Problem. Auch Ralf Jörns wollte unbedingt näher ran und schaffte das auch.

FCK-Fans sorgen fast für einen Spiel-Abbruch

Endlich Meister! FCK-Trainer Kalli Feldkamp bedankt sich bei Torwart-Legende Gerry Ehrmann. SWR SWR/Agentur Bernhard Kunz

Die Fans standen am Spielfeldrand und ein Pfiff ertönte. Immer mehr FCK-Fans erstürmten den Platz. "Ich bin von einem Fan weggegrätscht worden und bin mit meinem Gipsarm hingefallen, aber das Spiel war ja noch nicht abgepfiffen", sagt Tom Dooley. "Wir hatten Angst, dass das Spiel abgebrochen werden könnte", meint Marco Haber rückblickend.

Nachdem der FCK-Stadionsprecher Udo Scholz, der bei diesem "Heimspiel" in Köln dabei war, die Fans wieder vom Platz dirigierte, pfiff Schiedsrichter Manfred Harder das Spiel noch einmal kurz an, um es dann abzupfeifen. Der Jubel war grenzenlos. Die Sieger wollten zur Meisterschale, die zigtausend Fans im Innenraum wollten Souvenirs. Auf einmal sah der Hüne Ralf Jörns den hilflos blickenden FCK-Spieler Guido Hoffmann und setzt ihn auf seine Schultern, um ihn von den Fans zu schützen.

Auch der Torschütze Marco Haber verlor nach und nach seine Ausrüstung. Er saß ebenfalls auf den Schultern eines Fans und es wurde heftig an ihm gezogen. "Jeder wollte ein Souvenir, das war sehr speziell", sagt Haber heute.

Die Mannschaft bekam unter tosendem Applaus die Schale überreicht. Der Kapitän Stefan Kuntz reckte sie in die Höhe. Alles feierte diesen absolut sensationellen Erfolg. Dann wurde in der Kabine weitergefeiert. Die Meisterschale wurde mit ins Entmüdungsbecken genommen und auf einmal fehlte ein Schmuckstein an der Schüssel. Wo ist der Smaragd? Keiner hatte es mitbekommen, der Edelstein war irgendwo abgefallen und wohl im Abfluss des Wasserbeckens verschwunden.

Dritte Deutsche Meisterschaft des 1. FC Kaiserslautern

Die Pfälzer hatten es allen gezeigt. Es war ein Sieg der Mentalität. Alles wurde dem Erfolg untergeordnet. Der FCK wurde zur Mannschaft des Jahres gewählt, Trainer Kalli Feldkamp zum Trainer des Jahres und Kapitän Stefan Kuntz zum Fußballer des Jahres. 30 Jahre nach diesem Sommermärchen im Juni 1991 schwärmen die Spieler noch heute.

Die Fans fuhren glückselig wieder heim. Der Überraschungscoup bleibt unvergessen. Dieser Traumtag von Köln wird seitdem auch besungen: "Bodo Illgner, Bodo Illgner, weißt du noch…?" Auch für Ralf Jörns bleibt diese Meisterschaft unvergessen. Und sie ist die schönste, die der Böhl-Iggelheimer mitgemacht hat.