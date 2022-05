FCK verspielt letzte Hoffnung auf direkten Aufstieg

Platz zwei oder drei? Letzte Chance, vorbei. Nach der Niederlage bei Viktoria Köln muss sich der 1. FC Kaiserslautern mit der Relegation begnügen.

Der 1. FC Kaiserslautern musste im letzten Saisonspiel eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Der direkte Aufstieg ist damit passé. Stattdessen trifft der FCK in der Relegation auf Dynamo Dresden.

Die etwa 7.000 mitgereisten FCK-Fans sahen ihre Mannschaft von Anfang an unter Druck. Die Roten Teufel fanden in der Anfangsphase wenig Mittel gegen die gefällig kombinierenden Kölner. Das Team von Trainer Marco Antwerpen hatte Glück, nicht schon nach zehn Minuten einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen: Jeremias Lorch hebelte mit einem Steilpass die komplette FCK-Abwehr aus. Doch Viktoria-Stürmer David Philipp traf lediglich das Außennetz (10.).

FCK verpasst den Ausgleich

Es war jedoch nicht der große Weckruf, denn der FCK agierte weiterhin zu passiv - und bekam die Quittung in der 26. Minute: Moritz Fritz war nach einer Ecke von Marcel Risse völlig frei im Lauterer Strafraum und konnte ungehindert einköpfen. Kurze Zeit später hatte Federico Palacios die große Chance zum zweiten Kölner Tor (28.), sein Schuss ging jedoch über das Tor von Matheo Raab.

Fast hätte Kenny Prince Redondo im Gegenzug den Ausgleich erzielt. Doch sein Schuss nach feinem Zuspiel von Philipp Hercher ging aus etwa zehn Metern knapp neben das Tor. Kurz vor der Pause zielte David Philipp genauer und traf zum 0:2-Halbzeitstand (38.).

FCK mit besserer Leistung nach der Pause

Nach der Pause kam der FCK deutlich stärker aus der Kabine - lange Zeit jedoch ohne wirklich gefährlich zu werden. Selbst die in dieser Saison so gefährlichen FCK-Standards sorgten bis zur 60. Minute kaum für Gefahr. Das änderte sich wenige Minuten später, als die Roten Teufel gleich mehrere Großchancen hatten. Doch Torjäger Terrence Boyd traf nur die Latte und Redondo scheiterte mit seinem Volley an Viktoria-Keeper Moritz Nicolas (64.).

Kaiserslautern hatte sich um den Kölner Strafraum festgesetzt. Viktoria konnte kaum noch für Entlastung sorgen. Doch es blieb dabei: In den entscheidenden Momenten waren die Roten Teufel zu unpräzise. So schoss René Klingenburg seinen Volley von der Strafraumkante genau auf Keeper Nicolas (73.) und Redondo schoss aus etwa zwölf Metern neben das Tor (78.). In der Schlussphase verflachte die Partie wieder - so blieb es bei der 0:2-Niederlage und Kaiserslautern hat damit die letzte Chance auf den direkten Aufstieg verspielt.

FCK trifft in der Relegation auf Dynamo Dresden

Kommenden Samstag haben die Roten Teufel spielfrei und können nicht mehr in den Aufstiegskampf eingreifen. Die Relegationsspiele sind für Freitag, 20. Mai, im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern, und für Dienstag, 24. Mai, bei Dynamo Dresden angesetzt.