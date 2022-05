Frust, Höhenflug, Chaos, Aufstieg: Die Saison des 1. FC Kaiserslautern

per Mail teilen

Nach vier Jahren ist der FCK zurück in der 2. Bundesliga. Die Fans haben in dieser Saison alles Erdenkliche durchlebt – und wurden am Ende belohnt. Ein Rückblick.

Dann bricht Jubel los und alle Turbulenzen dieser Saison rücken in weite Ferne. Der missglückte Saisonstart, der verspielte direkte Aufstieg und die Entlassung von Trainer Marco Antwerpen. All das spielt keine Rolle mehr, als im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion der Schlusspfiff ertönt und die Rückkehr des 1. FC Kaiserslautern in die 2. Bundesliga besiegelt. Eine ganze Region ist freudetrunken.

Hoffnung beim 1. FC Kaiserslautern – wie jedes Jahr

Zehn Monate zurück. Wie vor jeder Saison ist die Hoffnung am Betzenberg groß. Kapitän Jean Zimmer erhält nach einer Leihe einen festen Vertrag. Der FCK verstärkt sich außerdem mit Mike Wunderlich und René Klingenburg prominent. Letzterer sagt einen Satz, den Fans gerne hören, Verantwortliche aber eigentlich gerne vermeiden. "Ich denke, jeder weiß in Lautern oder in ganz Deutschland, dass dieser Verein eigentlich woanders hingehört." Die Erwartungen sind geweckt.

Ernüchternder Start – Das Ende der Euphorie am Betzenberg

Zyniker zitieren Klingenburg schon am 3. Spieltag, als die Roten Teufel nach blamabler Leistung 0:4 gegen Viktoria Berlin verlieren. Jean Zimmer entschuldigt sich und nicht wenige prophezeihen dem FCK harte Wochen. Manche befürchten, der Verein könne in die Regionalliga abstürzen. Die Bilanz nach sieben Spielen: vier Niederlagen, zwei Unentschieden, ein Sieg (3:0 gegen 1860 München), Platz 14. Sämtliche Euphorie, auch das ist kein unbekanntes Phänomen auf dem Betzenberg, ist früh verflogen.

Schlüsselmoment: Das Derby zwischen dem FCK und Waldhof

Ausgerechnet jetzt kommt es zum Derby gegen Waldhof Mannheim. Es soll zum Schlüsselerlebnis der Saison werden. Kenny Prince Redondo und Marvin Senger sehen in der ersten Hälfte die Rote Karte. Mit einem Punktgewinn rechnet niemand. Doch angetrieben von 13.000 Fans erkämpfen sich die Roten Teufel ein 0:0. "Das war herausragend. Ganz großes Kompliment an die Jungs. Die haben glaube ich komplett das Herz hier aufm Platz gelassen", sagt Marco Antwerpen hinterher. Von da an rückt die Mannschaft zusammen, die Fans erkennen, dass ihre Spieler gewillt sind. Es geht aufwärts.

6:0 gegen Havelse: Höchster FCK-Sieg in der 3. Liga

Antwerpen, der wegen des Saisonstarts in die Kritik geraten ist, baut die Defensive um. Vor Torhüter Matheo Raab spielen jetzt nicht mehr vier, sondern drei Verteidiger: Alexander Winkler, Boris Tomiak und Kevin Kraus. Das stabilisiert die Mannschaft. Der FCK hat am Saisonende mit 27 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Und plötzlich spielt das Team auch ansehnlichen Fußball. Das Ergebnis: vier Siege in Folge. Das 6:0 gegen den TSV Havelse ist der höchste Drittligasieg des FCK.

Der Höhenflug des FCK

Spätestens als die Roten Teufel am 15. Spieltag 2:0 in Saarbrücken gewinnen, ist die Euphorie wieder da. Nach einem weiteren Sieg gegen Wiesbaden springt der FCK zum ersten Mal auf einen direkten Aufstiegsplatz. "Wir sind zusammengewachsen als Team", sagt Mike Wunderlich über den Höhenflug.

Terrence Boyd – das letzte Puzzleteilchen

Im Winter wechselt Stürmer Terrence Boyd vom Halleschen FC nach Kaiserslautern. Acht Mal trifft er in der Rückrunde, wird zum Liebling der Fans und ist entscheidend daran beteiligt, dass der FCK kaum noch zu schlagen ist. Zehn Siege holen die Roten Teufel zwischen dem 20. und 34. Spieltag. Beim 5:1 gegen den MSV Duisburg trifft Boyd drei Mal. Auch am 34. Spieltag gelingt ihm beim Sieg gegen Saarbrücken ein wichtiges Tor - das 2:1 in Unterzahl. Der FCK ist Zweiter und wirkt in dieser Phase so, als würde er sich den direkten Aufstieg nicht mehr nehmen lassen.

FCK verspielt den direkten Aufstieg

Dann der Absturz. 7.000 Fans begleiten den FCK nach Wiesbaden, wollen den nächsten Schritt Richtung Aufstieg bejubeln. Doch die Spieler scheinen der Situation nicht gewachsen. Kaiserslautern verliert 1:2, Raab patzt beim entscheidenden Gegentreffer. Das Team gerät aus dem Tritt, verliert auch die letzten beiden Saisonspiele. Der Tiefpunkt nach dem 0:2 gegen Viktoria Köln und dem verspielten direkten Aufstieg: Sportgeschäftsführer Thomas Hengen entlässt Marco Antwerpen. "Es ist eine verdammt unpopuläre Entscheidung und ich hab mir das auch nicht leicht gemacht. Und hier geht’s auch nicht um Personen, um Einzelschicksale, hier geht’s um den Erfolg des Vereins", erklärt Hengen seine Entscheidung. Viele Fans sind geschockt.

Dirk Schuster und die erfolgreiche Relegation des FCK

Dirk Schuster übernimmt und ist bemüht, die Situation als Chance umzudeuten: "In den zwei Spielen kann der Verein nur gewinnen. Wir sind der Underdog, kommen aus der 3. Liga und die letzten drei Spiele liefen nicht ganz so positiv." Schuster weiß, wie es geht. Er hat 2015 mit Darmstadt 98 den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft, obwohl das Hinspiel damals 1:3 verloren ging. Diesmal ist die Ausgangslage besser. Der FCK und Dresden trennen sich auf dem Betzenberg 0:0. Im Rückspiel behält der FCK gegen harmlose Dresdner die Nerven. Hanslik und Hercher treffen. Dann bricht Jubel los.