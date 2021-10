1. FC Kaiserslautern knackt Rekord und zieht den "Joker"

per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern ist nach dem 3:0 gegen Freiburg II das Team der Stunde in der 3. Liga. Entscheidenden Anteil daran hat Defensive, die schon lange keinen Gegentreffer mehr zugelassen hat.

Stabile Defensive - FCK stellt Klub-Rekord auf

533 Minuten - so lange ist nun schon her, dass Matheo Raab in einem Ligaspiel den Ball aus dem Netz holen musste: Über einen solch langen Zeitraum hat noch keine Mannschaft des FCK die Null gehalten. Die Roten Teufel haben seit dem hart erkämpften Remis im Derby gegen Waldhof Mannheim (0:0) keinen Treffer mehr kassiert und plötzlich Kontakt zu den Aufstiegsplätzen.

"Wir haben eine qualitativ sehr gute Mannschaft", sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen im exklusiven Interview mit SWR Sport am Tag nach dem Sieg gegen Freiburg II. "Am Anfang der Saison hatten wir Probleme, Spiele zu gewinnen, obwohl die Leistung häufig nicht schlecht war. Jetzt sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg." Vor allem das aktuelle Spielsystem passe gut zur Mannschaft.

FCK: Die Mannschaft zieht den "Joker"

Viel los war am Sonntag nach dem Erfolg gegen Freiburg am Betzenberg nicht. Die Mannschaft hatte frei. Oder viel mehr: hatte sich frei genommen nach der erneut guten Vorstellung.

"Wir loten immer Möglichkeiten aus mit der Mannschaft. Jetzt hatten sie die Chance, einen Joker zu ziehen. Und den freien Tag haben sie auch verdient", erklärte Antwerpen den "Bonus" für seine Spieler. Zumal das nächste Ligaspiel beim MSV Duisburg erst am Montag (25.10.) auf dem Programm steht.

Torhüter Matheo Raab in starker Form

Dann wird auch Matheo Raab wieder im Fokus stehen. Der Torhüter hatte im Sommer etwas überraschend Stammkeeper Avdo Spahic abgelöst, der in der vergangenen Saison zu den stabilsten Profis gehört hatte.

Doch Raab zahlte das Vertrauen schnell zurück. Der 22-Jährige zeigt sich seit Wochen in starker Verfassung. "Das ist ein sehr guter Torwart. Wir sind sehr zufrieden, dass wir ihn hinten drin stehen haben", sagte Antwerpen. "Unheimliche Ruhe, gute Strafraumbeherrschung, kommt im genau richtigen Moment raus, fußballerische Qualitäten", beschreibt Antwerpen das Stärkenprofil seines Keepers, der nun länger ohne Gegentor ist, als es die FCK-Legenden Ronnie Hellström und Gerry Ehrmann in der Bundesliga geschafft haben.

FCK-Trainer Antwerpen will "etwas entwickeln"

Trotz der Serie und des Rekords geht der FCK nicht übermütig an die nächsten Aufgaben heran. "Wir wollen etwas entwickeln, das geht nicht von heute auf morgen", sagte Antwerpen und erinnerte nochmal an die vergangene Saison, als der FCK lange tief im Abstiegskampf gesteckt hatte. "Wir waren am Abgrund und haben uns gerettet. Jetzt sind wir kontinuierlich auf dem Weg, uns zu verbessern. Das ist auch der richtige Schritt."

Kleine Sprünge sollen es also werden beim FCK statt großspuriger Ankündigungen, damit das Team weiter eine gute Rolle spielt. Die Chancen stehen gut: laut Antwerpen stimmt der Zusammenhalt im Klub, denn eines ist im Fußball immer richtig: "Siege schweißen zusammen."