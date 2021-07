"Wir wollten die Leistungsträger aus der Rückserie behalten und drumherum Spieler verpflichten, die diesen Weg mitgehen wollen und charakterlich in Frage kommen." Dazu zählt Jean Zimmer. Der 27-Jährige war jahrelang in der Kaiserslauterer Jugend und bis 2016 in der A-Mannschaft unter Vertrag, ehe er beim VfB Stuttgart und bei Fortuna Düsseldorf gastierte und jetzt endgültig zu den Roten Teufeln zurückgekehrt ist. Und auch Mike Wunderlich hat für die Verantwortlichen ins Konzept gepasst – dass der Spielmacher von Viktoria Köln verpflichtet wurde, war für einige Fans eine Überraschung. Auch weiterhin hält der FCK Ausschau nach guten Unterstützern, Sportchef Thomas Hengen betont aber: "Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Kader voll." Momentan sei im Kader also kein Platz frei.