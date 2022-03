FCK macht einen großen Schritt in Richtung Aufstieg

per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern hat den TSV Havelse souverän mit 3:0 (1:0) besiegt. Zudem profitiert der FCK von der Niederlage eines Konkurrenten.

Philipp Hercher und Terrence Boyd waren die entscheidenden Spieler beim 3:0-Sieg des 1. FC Kaiserslautern gegen TSV Havelse. Boyd hat nicht nur das wichtige Tor zum 1:0 gemacht (12.). Er war bis zu seiner Auswechslung in der 59. Minute an fast allen gefährlichen FCK-Aktionen beteiligt. Anschließend schlug die Stunde von Philipp Hercher, der mit einem Tor und einer Vorlage das Spiel entschied.

Die Roten Teufel haben vom Anpfiff weg gezeigt, dass sie nach Ball-Eroberung ohne Umschweife und Havelser Tor wollten. Weil die ersten Versuche noch etwas zu unpräzise waren, musste in der 12. Minute eine Standard-Situation herhalten, um Terrence Boyd die frühe FCK-Führung aufzulegen: Alexander Winkler verlängerte den Eckball von Hendrick Zuck. Boyd ließ TSV-Torwart Norman Quindt keine Chance. Der Treffer hätte jedoch nicht zählen dürfen, denn Philipp Hercher wischte im Straufraum-Gewusel mit der Hand über den Ball. Glück für den FCK, dass es in der 3. Liga keinen Video-Beweis gibt.

Philipp Hercher entscheidet das Spiel für den FCK

Der FCK blieb weiter gefährlich. Und immer wieder war Boyd daran beteiligt. Entweder per Kopf (18. und 45.), mit dem Fuß (40.) oder als Vorlagen-Geber auf Hercher (19.) oder Mike Wunderlich (41.). Weil sich Quindt in der ersten Halbzeit jedoch kein zweites Mal überwinden ließ, ging es mit 1:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit musste der FCK nicht auf Ball-Eroberungen warten, sondern übernahm selbst die Spielkontrolle und drängte auf die Entscheidung. Herchers erster Schuss ging noch daneben (51.), doch sein zweiter Versuch - nach einem wunderbaren Doppelpass mit Wunderlich - brachte das 2:0 (53.). Das Spiel war damit quasi entschieden. Denn Havelse musste aufmachen und lud den FCK damit immer wieder zu Kontern ein. Doch der vor Boyd eingewechselte Muhammed Kiprit war zu zögerlich im Abschluss (62.) und Wunderlichs Schuss - nach einem Energie-Solo von Boris Tomiak - war dem Stadion-Dach näher als dem Tor (67.). Fünf Minuten später zielte Marlon Ritter deutlich genauer und machte nach Hercher-Vorlage das 3:0 (73.).

FCK nun mit vier Punkten Vorsprung

Mit dem Sieg machte der FCK einen großen Schritt in Richtung Aufstieg. Denn die Pfälzer festigt mit nun 56 Punkten Platz zwei der 3. Liga. Zudem profitiert der FCK von der Braunschweiger Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken und hat acht Spieltage vor Saisonende vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und fünf Punkte Vorsprung auf Platz vier. Kommende Woche (Samstag, 19.03.2022) muss der FCK beim SC Freiburg II antreten.