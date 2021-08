Der 1. FC Kaiserslautern hat am dritten Spieltag zum zweiten Mal verloren. Gegen Viktoria Berlin hatten die Lauterer in der Defensive große Probleme. Felix Götze verletzte sich.

Beim 0:4 (0:2) in Berlin waren den ersten beiden Gegentoren grobe Abwehrfehler der Roten Teufel vorausgegangen. Die Lauterer zeigten sich vor rund 3.000 mitgereisten Fans außerdem anfällig für Konter. Sie warten damit weiterhin auf ihren ersten Sieg und das erste Tor der Saison.

Eine Viertelstunde vor dem Ende prallte FCK-Verteidiger Felix Götze mit dem Kopf mit einem anderen Spieler zusammen. Er wand sich vor Schmerzen und musste mit einer Trage abtransportiert werden.

Früher Rückstand

Nicht einmal drei Minuten hat es gedauert, bis der FCK in Rückstand geriet. Berlins Björn Jopek setzte sich im Stafraum durch und spitzelte den Ball im Fallen ins Tor (3.). Gleich mehrere FCK-Verteidiger schauten ihm dabei nur zu. In der achten Minute hatte Marius Kleinsorge die Chance zum Ausgleich. Hendrick Zuck hatte ihn freigespielt, Kleinsorges Schuss aus halblinker Position im Strafraum ging rechts vorbei.

FCK macht Druck, Viktoria Berlin trifft

Der FCK drängte vor der Pause auf den Ausgleich. Erst scheiterte Phillipp Hercher mit einem Schuss an Berlins Torhüter Julian Krahl, dann schlenzte Mike Wunderlich knapp drüber. Das Tor schossen dann aber die Gastgeber. FCK-Verteidiger Felix Götze verlor den Ball an Tolcay Ciğerci, der allein auf Torhüter Matheo Raab zulief und locker einschob (45.+2).

Zuck und Zimmer verpassen Anschlusstreffer

Nach der Pause hatte Zuck die Chance zum 1:2. In der 47. Minute traf er aber nur das Außennetz. Kapitän Jean Zimmers Abschluss aus 16 Metern wurde noch abgefälscht und ging so am Tor vorbei. Wieder fanden die Berliner die passende Antwort. Lucas Falcao traf nach einem Konter zum 3:0 (52.). Nach der Verletzung von Götze plätscherte die Partie minutenlang dahin. In der 84. Minute erzielte dann Erhan Yilmaz mit dem 4:0 den letzten Treffer des Nachmittags.

FCK mit schwachem Saisonstart

Die Lauterer waren mit einem Punkt aus zwei Spielen in die Saison gestartet. Auf das torlose Unentschieden gegen Eintracht Braunschweig folgte eine 0:1-Niederlage beim SV Meppen. Aufsteiger Viktoria Berlin hingegen hatte zwei Mal gewonnen, gegen Braunschweig und Viktoria Köln.

Vor 66 Jahren

Beide Vereine trafen zuletzt im Jahr 1955 aufeinander. Der FCK siegte damals in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft auf dem Betzenberg deutlich mit 10:0. Dabei standen unter anderem die WM-Helden Fritz Walter, Werner Liebrich und Werner Kohlmeyer auf dem Platz und trafen für die Roten Teufel. Bereits in der Hinrunde hatte der FCK 2:1 bei Viktoria Berlin gewonnen.

Am kommenden Samstag (21.08., 14 Uhr) empfängt der FCK den TSV 1860 München.