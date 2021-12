Früher Doppelschlag: FCK bezwingt Türkgücü München

Zwei Tore in den ersten sieben Minuten haben den 1. FC Kaiserslautern bei Türkgücü München auf Erfolgskurs gebracht. Mit nun 32 Punkten ist der FCK zumindest für eine Nacht Tabellendritter.

Eine halbe Stunde sah es so aus, als würden die Roten Teufel ihren neunten Saisonsieg völlig ungefährdet einfahren. Sie führten 2:0, hatten die Partie bei Türkgücü München unter Kontrolle, ließen keine Chancen zu. Dann allerdings wurden die Pfälzer nachlässiger, München fand besser ins Spiel und erzielte den Anschlusstreffer. Türkgücü drängte auf den Ausgleich, der FCK, dem spielerisch kaum mehr etwas gelang, rettete die Führung aber über die Zeit und gewann 2:1 (2:0). Das Team von Trainer Marco Antwerpen blieb damit zum fünften Mal in Folge ungeschlagen.

Hanslik und Ciftci: früher Doppelschlag des FCK

Das Spiel war keine zehn Minuten alt, da lagen die Roten Teufel bereits mit zwei Toren vorne. Daniel Hanslik brachte den FCK in der fünften Minute per Kopf in Führung, nachdem Hendrik Zuck ihn mit einer Flanke bedient hatte. Zwei Minuten später erhöhte Hikmet Ciftci (7. Minute). Sein eigentlich harmloser Schuss rutschte Münchens Torhüter Marco Flückiger durch die Hände ins Tor. Danach verlor die Partie an Schwung. Der FCK erspielte sich bis zur Halbzeit keine Chancen mehr, München bemühte sich, fand aber kaum Lücken in Lauterns Defensive.

Anschlusstreffer kurz nach der Halbzeitpause

Auch nach der Pause blieb der FCK passiv, während Türkgücü immer wieder Angriffe initiierte. In der 55. Minute gelang den Münchnern dann der Anschlusstreffer. Sercan Sararer war mit hohem Tempo auf die Abwehrkette des FCK zugedribbelt, legte den Ball nach außen auf Albion Vrenezi, dessen flaches Zuspiel Petar Sliskovic nur noch einschieben musste.

Die Gastgeber wirkten von da an zielstrebiger als noch in der ersten Halbzeit und drängten auf den Ausgleichstreffer. Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende traf Türkgücü-Kapitän Mergim Mavraj mit einem Volleyschuss den linken Pfosten. Es war die größte Chance der Münchner im zweiten Durchgang. Der FCK, bei dem spielerisch deutlich weniger klappte als etwa in der Vorwoche gegen Viktoria Köln, fokussierte sich fast ausschließlich auf die Defensivarbeit. Weil den Gastgebern bei ihren Angriffen Präzision und Kreativität fehlte, um die Roten Teufel vor noch größere Probleme zu stellen, und Lauterns Elias Huth kurz vor Schluss die Chance auf das 3:1 vergab, blieb es letztlich beim 2:1.

Antwerpen alleine auf der Tribüne

FCK-Trainer Marco Antwerpen musste die Partie von der Tribüne aus beobachten, da er im Spiel gegen Viktoria Köln die vierte Gelbe Karte bekommen hatte und deshalb gesperrt war. Dort saß er ziemlich alleine - Fans durften coronabedingt nämlich nicht ins Olympiastadion. Die Roten Teufel mussten außerdem auf Felix Götze (Rückenprobleme), René Klingenburg (grippaler Infekt) und Philipp Hercher (Adduktorenprobleme) verzichten.