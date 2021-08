Der 1. FC Kaiserslautern bleibt in dieser Saison auswärts weiter ohne Punkt und ohne Tor. Beim Halleschen FC begannen die Lauterer mutig, konnten sich aber nicht belohnen.

Nach dem 3:0-Sieg gegen den TSV 1860 München hatte der FCK angekündigt, unbedingt nachlegen zu wollen. Beim 0:1 (0:1) in Halle deutete die Anfangsphase daraufhin, dass das gelingen würde.

Denn Kaiserslautern begann druckvoll. Nach fünf Minuten hatten die Roten Teufel bereits drei Ecken, zwei Mal war Halles Stürmer Terrence Boyd im Zentrum des Geschehens. Erst köpfte er den Ball fast ins eigene Tor, dann klärte er einen Schuss von Lauterns Philipp Hercher im letzten Moment. Weil auch Gastgeber Halle mutig startete, entwickelte sich eine schwungvolle Partie mit Chancen auf beiden Seiten.

Rückstand nach Fehlpass im Spielaufbau

Dass in der 20. Minute die Sachsen in Führung gingen, lag an ein einem Ballverlust des FCK im Spielaufbau. René Klingenburg hatte einen Fehlpass gespielt. Halle nutzte diese Unaufmerksamkeit, kombinierte über drei Stationen. Tom Zimmerschied kam an den Ball und schoss aus etwa 18 Metern rechts oben zur 1:0-Führung.

Raab und Tomiak halten FCK im Spiel

Dem FCK gelang in der Folge offensiv weniger als noch zu Beginn des Spiels. Der Schwung der Anfangsphase war ihnen abhandengekommen. Halle übernahm die Kontrolle und hatte zehn Minuten vor der Pause die Doppelchance zum 2:0. Erst parierte Lauterns Torhüter Matheo Raab einen Flachschuss von Zimmerschied, dann klärte Boris Tomiak einen Schlenzer mit dem Kopf kurz vor der Linie.

Kaiserslautern lange Zeit harmlos

Auch nach der Pause waren die Hallenser gefährlicher. Einen missglückten Rückpass fing Boyd ab, scheiterte mit seinem Schuss aber an Raab. Lautern hingegen glückte kaum noch etwas in der Offensive. Erst in den letzten zehn Minuten entwickelten die Roten Teufel nochmal Druck. Zunächst vergab Jean Zimmer mit einem Volleyschuss aus kurzer Distanz, dann verpassten Hendrick Zuck, Daniel Hanslik und Mike Wunderlich den Ausgleich. So blieb es beim 0:1.Seit Anfang Februar wartet das Team auf einen Sieg in der Fremde.