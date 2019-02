per Mail teilen

Der FCK stellt sich in der Führungsetage neu auf. Der Aufsichtsrat hat am Donnerstag beschlossen, dass Wilfried de Buhr neuer Vorstandsvorsitzender des 1. FC Kaiserslautern e. V. wird.

Der 65-Jährige wird damit Nachfolger von Rainer Keßler, der seinen Posten beim FCK im Dezember 2018 räumen musste, weil er die mangelnde Transparenz im Verein bei der Investorensuche des 1. FC Kaiserslautern angeprangert hatte.

"Wir freuen uns sehr darüber, nach den intensiven Gesprächen in den vergangenen Wochen zwei geeignete Kandidaten für den Vorstand des FCK gefunden zu haben, die über die notwendige Kompetenz und Persönlichkeit verfügen", wird Patrick Banf, der Aufsichtsratsvorsitzende des 1. FC Kaiserslautern e.V., in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Andreas Buck wird de Buhrs Stellvertreter beim FCK

De Buhr war schon früher in verantwortlicher Position beim FCK: In der Saison 1995/96 war er unter Präsident Norbert Thines Geschäftsführer der Roten Teufel, von 2003 - 2005 war er Mitglied des Aufsichtsrates. Die offizielle Berufung ins neue Amt soll in den kommenden Tagen über die Bühne gehen.

Stellvertreter wird der ehemalige FCK-Profi Andreas Buck, der von 1997 bis 2002 für den FCK spieler und 1998 mit Kaiserslautern deutscher Meister wurde. Buck war auch für den SC Freiburg, den VfB Stuttgart und Mainz 05 aktiv. Banf freut sich "einen ehemaligen Spieler an Bord zu haben, der den FCK und die Menschen hier aus der Region kennt und seit seiner Spielerkarriere tief in der Pfalz verwurzelt ist".