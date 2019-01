per Mail teilen

Der Nachlass der FCK-Legende Fritz Walter kommt im Februar unter den Hammer. Fans der Roten Teufel sammeln bereits Geld für die Versteigerung.

Am 16. Februar werden vom Auktionshaus "Kunst und Kuriosa" aus Heidelberg rund 1.000 Objekte aus dem Nachlass von FCK-Legende Fritz-Walter versteigert.

In Internet-Foren haben sich bereits FCK-Fans zusammengetan, um Geld zu sammeln. Damit sollen einige Erbstücke erstanden und dem Museum im Fritz-Walter-Stadion überlassen werden.

Ein paar echte Schmuckstücke dabei

Unter den Memorabilien sind ein paar echte Schätze: Zum Beispiel eine Urkunde aus dem Jahr 1950, die Fritz Walter bescheinigt, dass er zum Ehrenspielführer des 1. FC Kaiserslautern ernannt wurde. Ein weiteres Dokument besagt, dass das Stadion auf dem Betzenberg in "Fritz-Walter-Stadion" umbenannt wurde. Auch mit dabei: Die goldene Weltmeisteruhr, die jeder Spieler für den Titel 1954 geschenkt bekam.

Fritz Walter ist eine Legende des 1. FC Kaiserslautern und war über 30 Jahre als Spieler und Trainer bei den Roten Teufeln aktiv. Mit ihm als Kapitän wurde der FCK 1951 und 1953 Deutscher Meister. Sein größter Erfolg war der Gewinn der WM 1954 in der Schweiz mit der Deutschen Nationalmannschaft. Fritz Walter starb 2002 im Alter von 81 Jahren in seinem Haus in Enkenbach-Alsenborn.