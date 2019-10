Abstiegskampf in Kaiserslautern - willkommen in der Realität

"Champions League ist das Ziel" – so lautet die Überschrift eines Interviews mit dem vermeintlichen FCK-Investor Flavio Becca. Veröffentlicht in der Sport Bild am 24. Juli 2019. Drei Monate später steht der FCK auf einem Abstiegsplatz in der 3. Liga – willkommen in der Realität.