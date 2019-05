per Mail teilen

Nach einer spektakulären Wende im Krimi um die Zukunft des 1. FC Kaiserslautern steht der pfälzische Traditionsklub plötzlich vor der Rettung. Und das ohne den potenziellen Investor Flavio Becca aus Luxemburg, sondern mit Geschäftsleuten aus der Region. Ein positives Signal, findet SWR-Sportredakteurin Alexandra Waidner.

Die Chaostage beim 1. FC Kaiserslautern sind vorbei - das zumindest lässt die neue Entwicklung in Sachen Investoren hoffen. Als großer Sieger steht Michael Littig da, der Geldgeber aus der Region für den FCK gewinnen konnte. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und Mitglied des Beirates konnte dadurch seinen Rücktritt verhindern, der vom potenziellen Geldgeber Flavio Becca aus Luxemburg als Bedingung für seinen Einstieg bei den Roten Teufeln gefordert worden war.

Kehrt jetzt endlich Ruhe ein?

Doch wie wird es jetzt weiter gehen? Schafft es der Verein endlich, für Ruhe im Umfeld zu sorgen? Die vergangenen Wochen waren für die FCK-Fans eine emotionale Achterbahnfahrt. Gefühlt gab es fast täglich neue Meldungen über Sponsoren, Rücktritte und Machtkämpfe. Für den Außenstehenden kaum noch nachvollziehbar.

Die Werte des FCK leben

Und dennoch hängen die Fans so an diesem Verein, dass sie ihr letztes Hemd für ihn geben. Warum eigentlich? Weil sie an die Werte glauben, die dieser Verein von Fritz Walter einst repräsentierte: Bodenständigkeit, Ehrlichkeit, Treue und Fairness.

Nun haben Menschen aus der Region eine große Summe Geld in die Hand genommen, um diesen Verein für die Region zu retten. Deshalb besteht eine begründete Hoffnung, dass der 1. FC Kaiserslautern sich im positiven Sinne rückwärts orientiert auf die Werte eines Fritz Walters, aber auch zukunftsorientiert handeln wird. Denn diese Geldgeber sind Geschäftsleute, die die Stadt und Region Kaiserslautern vorwärtsgebracht haben und nun hoffentlich auch den FCK.