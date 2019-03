Der 1. FC Kaiserslautern hat seinen Plan vorgestellt, wie er aus seiner finanziellen Misere herauskommen will. Weil noch kein großer Investor in Sicht ist, sollen die Fans und Anhänger mithelfen bei einer Zwischenfinanzierung. Sie können in eine neue Betze-Anleihe investieren - oder über das Internet einen Kredit geben. Ein Kommentar von SWR-Reporter Jürgen Rademacher. mehr...